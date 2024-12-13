Erstellen Sie Neue-Mitarbeiter-Geschichten-Videos, die inspirieren und begeistern
Erstellen Sie schnell ansprechende Onboarding-Videos für Mitarbeiter und personalisierte Willkommensnachrichten für neue Mitarbeiter mit Text-zu-Video aus Skripten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Rekrutierungsvideo, das sich an potenzielle neue Mitarbeiter richtet und fesselnde Geschichten über Karrierewachstum innerhalb des Unternehmens erzählt. Dieses Video sollte einen dynamischen und professionellen visuellen Stil annehmen und HeyGens AI-Avatare nutzen, um klare und ansprechende Erzählungen zu liefern, die vielfältige Karrierewege hervorheben.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Einführungsvideo für bestehende Teammitglieder, das die Ankunft und Rolle eines neuen Mitarbeiters ankündigt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, professionell und direkt informativ sein und sich auf HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten stützen, um wichtige Informationen effizient zusammen mit einer ansprechenden visuellen Darstellung zu präsentieren.
Gestalten Sie ein authentisches 90-sekündiges personalisiertes Onboarding-Video für zukünftige neue Mitarbeiter, das einen typischen Tag oder eine Rolle durch die Reise eines neuen Mitarbeiters veranschaulicht und effektive Erzähltechniken einsetzt. Der visuelle Ansatz sollte ansprechend und nachvollziehbar sein und HeyGens Vorlagen und Szenen gut nutzen, um die Erzählung nahtlos zu strukturieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung beim Onboarding mit AI.
Verbessern Sie die Effektivität des Trainings neuer Mitarbeiter, indem Sie durch AI-gestützte Videoinhalte besseres Engagement und Wissensspeicherung sicherstellen.
Erstellen Sie fesselnde Neue-Mitarbeiter-Geschichten-Videos.
Produzieren Sie mühelos fesselnde Videonarrative, um die Erfahrungen und Erfolge Ihrer neuen Teammitglieder mit AI zu teilen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos für Mitarbeiter vereinfachen?
HeyGen bietet intuitive Videovorlagen und AI-Avatare, die es Unternehmen ermöglichen, schnell personalisierte Willkommensvideos für Mitarbeiter zu erstellen, ohne umfangreiche Produktionsaufwände. Dies vereinfacht den Onboarding-Prozess und führt neue Mitarbeiter effektiv in die Unternehmenskultur ein.
Kann HeyGen uns helfen, Neue-Mitarbeiter-Geschichten-Videos für unsere Unternehmenskultur zu personalisieren?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Neue-Mitarbeiter-Geschichten mit Branding-Elementen wie Logos und Farben anzupassen, sodass jedes personalisierte Onboarding-Video Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegelt. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen für konsistente, ansprechende Einführungsvideos für Mitarbeiter.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Inhalte für neue Mitarbeiter?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Skripte in dynamische Neue-Mitarbeiter-Geschichten und Willkommensvideos für Mitarbeiter zu verwandeln. Dieser innovative Ansatz macht die Erstellung hochwertiger, videobasierter Onboarding-Inhalte effizient und skalierbar für Ihre neuen Mitarbeiter.
Wie unterstützt HeyGen verschiedene Formate für die Orientierung und Einführung neuer Mitarbeiter?
HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und bietet Funktionen wie Untertitel und Sprachgenerierung, was es einfach macht, vielseitige Einführungsvideos für Mitarbeiter für jede Plattform zu produzieren. Sie können effizient fesselnde Neue-Mitarbeiter-Geschichten erstellen, die für alle Phasen des Onboarding-Prozesses geeignet sind.