HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und bietet Funktionen wie Untertitel und Sprachgenerierung, was es einfach macht, vielseitige Einführungsvideos für Mitarbeiter für jede Plattform zu produzieren. Sie können effizient fesselnde Neue-Mitarbeiter-Geschichten erstellen, die für alle Phasen des Onboarding-Prozesses geeignet sind.