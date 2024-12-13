HeyGen stellt sicher, dass Ihre Verhandlungsschulungsvideos durch robuste Branding-Kontrollen, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Farben, markenkonform bleiben. Sie können auch Untertitel/Untertitel und Größenanpassungen des Seitenverhältnisses nutzen, um polierte, professionelle AI-gesteuerte Videoinhalte zu erstellen, die für jedes Vertriebsteam-Training geeignet sind, um Fähigkeiten zu verbessern.