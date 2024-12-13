Erstellen Sie mehrsprachige Teamvideos für globale Reichweite

Lokalisieren Sie mühelos Ihre Teamkommunikation und erreichen Sie globale Zielgruppen mit AI-gesteuerter Voiceover-Generierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges dynamisches Marketingkampagnen-Video, das sich an globale Marketingteams und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie ein neues Produkt in verschiedenen internationalen Märkten eingeführt wird. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und kulturell angepasst sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt wird, um schnell lokalisierte Versionen mit genauen Untertiteln zu erstellen, um maximale Reichweite und Markenkonsistenz zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 90-sekündiges internes Kommunikations-Update-Video für Teamleiter und Projektmanager, die mehrsprachige Teams betreuen, um Projektmeilensteine hervorzuheben und nahtlose Zusammenarbeit zu fördern. Verwenden Sie einen freundlichen, informativen visuellen Stil mit benutzerdefinierten Videovorlagen, die AI-Avatare integrieren, um Updates in verschiedenen Teamsprachen zu liefern, unterstützt durch klare Untertitel für ein einfaches Verständnis bei allen globalen Zuschauern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges E-Learning-Modul für Produktmanager und technische Redakteure, das komplexe Softwarefunktionen für eine globale Benutzerbasis erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber, lehrreich und präzise sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt wird, um technische Dokumentationen in visuell reichhaltige Inhalte zu übersetzen, mit genauer Voiceover-Übersetzung und Timing sowie Synchronisation für ein zugängliches und effektives Lernerlebnis.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man mehrsprachige Teamvideos erstellt

Optimieren Sie die Kommunikation und fördern Sie Inklusivität in Ihrem globalen Team mit AI-gestützter Videoproduktion, Lokalisierung und konsistentem Branding.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr erstes Video
Entwerfen Sie Ihr Videoskript und nutzen Sie unsere "AI-Avatare", um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken und einen konsistenten Präsentator für Ihre Team-Inhalte zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie mehrsprachige Lokalisierung hinzu
Fügen Sie nahtlos "Untertitel und Synchronisation" in verschiedenen Sprachen mit HeyGens Fähigkeiten hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei jedem Teammitglied ankommt, egal wo es sich befindet.
3
Step 3
Wenden Sie Markenkonsistenz an
Wenden Sie Ihre "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" auf Ihr Video an, um ein professionelles und einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, das mit den Richtlinien Ihres Teams übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Exportieren Sie Ihre fertigen "mehrsprachigen Teamvideos" in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für mühelose Weitergabe und weitreichende interne Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Informationen vereinfachen

Verwenden Sie AI-Video, um komplexe Themen zu vereinfachen und technische oder Compliance-Informationen für alle Teammitglieder leicht verständlich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen effizient mehrsprachige Teamvideos erstellen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Voiceover-Übersetzung, um schnell mehrsprachige Teamvideos zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte lokalisiert und von globalen Zielgruppen leicht verstanden werden, während die Markenkonsistenz in verschiedenen Regionen gewahrt bleibt.

Welche AI-gesteuerten Tools bietet HeyGen für eine optimierte Videoproduktion?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-gesteuerte Tools, darunter Text-zu-Video aus dem Skript, AI-Synchronsprecher und einen AI-Untertitelgenerator. Diese Funktionen automatisieren die Erstellung ansprechender Inhalte und vereinfachen den gesamten Videoproduktionsprozess mit Präzision, Timing und Synchronisation.

Bietet HeyGen Funktionen zur Wahrung der Markenkonsistenz im Videomarketing?

Absolut. HeyGen unterstützt die Markenkonsistenz mit benutzerdefinierten Videovorlagen und robusten Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farbschemata. Sie können Ihre kreativen Assets nahtlos integrieren, um sicherzustellen, dass alle Videos mit Ihren Marketingrichtlinien übereinstimmen.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare verschiedene Arten von Bildungs- und Schulungsvideos?

HeyGens realistische AI-Avatare eignen sich perfekt für die Erstellung ansprechender Inhalte wie E-Learning-Videos und Onboarding-Module. Sie bieten eine dynamische und professionelle Präsentationsmethode, reduzieren den Bedarf an traditionellen Videoaufnahmen und ermöglichen einfache Updates für Schulungen.

