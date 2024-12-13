4

Step 4

Exportieren Sie für globale Plattformoptimierung

Bereiten Sie Ihre lokalisierten Videos für die Verbreitung vor, indem Sie HeyGen's Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte-Funktion nutzen. Passen Sie die Abmessungen Ihres Videos für Plattformen wie YouTube an und laden Sie es dann mit sprachspezifischen Metadaten hoch, um die Sichtbarkeit und globale Reichweite durch effektives mehrsprachiges SEO zu maximieren.