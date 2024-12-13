HeyGen stellt sicher, dass Ihre "Support-Videos für mobile Apps" vielseitig sind, indem es "Größenanpassung im Seitenverhältnis" für verschiedene Plattformen unterstützt. Darüber hinaus unterstützt die Plattform die Erstellung von "Untertiteln"/"Captions" und verschiedenen "AI-Avataren", um die Zugänglichkeit und Benutzerbindung für alle Ihre "Support-Videos" zu verbessern.