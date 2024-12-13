Erstellen Sie MFA-Einrichtungsvideos mühelos mit AI

Vereinfachen Sie komplexe MFA-Anweisungen in ansprechende Video-Tutorials, indem Sie AI-Avatare verwenden, um Ihr Team schneller zu schulen.

528/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen 90-sekündigen Leitfaden zur Fehlerbehebung für IT-Abteilungen und Benutzer, die häufige MFA-Probleme haben oder ihre Standard-Authentifizierungsmethode ändern müssen. Dieses Video sollte einen Problem-Lösungs-Stil annehmen, mit klaren Demonstrationen verschiedener Authentifizierungsmethoden und einem selbstbewussten AI-Avatar, der die Lösungen präsentiert. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare für einen professionellen und ansprechenden Moderator.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Video-Tutorial für globale Administratoren, das die Konfiguration erweiterter Multi-Faktor-Authentifizierungseinstellungen und bedingter Zugriffsrichtlinien detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte sehr informativ sein, technische Diagramme und detaillierte Interface-Durchgänge enthalten, gepaart mit einer autoritativen Stimme, um komplexe Informationen klar zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für verbesserte Klarheit.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Aufklärungsvideo für alle Mitarbeiter, das die kritische Bedeutung der Kontosicherheit und wie MFA ihre digitale Identität schützt, hervorhebt. Verwenden Sie einen ansprechenden, von Motion Graphics inspirierten visuellen Stil mit einer freundlichen, optimistischen Stimme, um die Vorteile effektiv zu kommunizieren, ohne zu technisch zu werden. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine polierte und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man MFA-Einrichtungsvideos erstellt

Vereinfachen Sie den Prozess der Erklärung der Multi-Faktor-Authentifizierungseinrichtung für Ihr Team oder Ihre Kunden mit ansprechenden, AI-generierten Video-Tutorials.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr MFA-Einrichtungsvideo-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren und prägnanten Skripts für Ihr Multi-Faktor-Authentifizierungs-Tutorial. Unsere Text-zu-Video-Funktion wird Ihre detaillierten Anweisungen in einen ansprechenden visuellen Leitfaden verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmsprecher fungieren, und bieten Sie ein freundliches und professionelles Gesicht für Ihre Einrichtungshilfe.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechendes Audio und Text hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers mit unserer Voiceover-Generierungsfunktion, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen zur MFA für alle Zuschauer klar und leicht verständlich sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Video
Integrieren Sie die Identität Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen, um professionelle MFA-Einrichtungsvideos zu erstellen. Exportieren Sie Ihr endgültiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine einfache Verbreitung über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe technische Anweisungen

.

Zerlegen Sie komplexe Multi-Faktor-Authentifizierungsverfahren in leicht verständliche, visuelle Tutorials, die die Einrichtung für alle Benutzer einfach machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von MFA-Einrichtungsvideos vereinfachen?

HeyGen nutzt AI-gestützte Tools und einen AI-Sprecher, um Textskripte schnell in ansprechende MFA-Einrichtungsvideos zu verwandeln. Dies macht die Erstellung klarer Video-Tutorials für die Multi-Faktor-Authentifizierung für jedes Team einfach.

Welche Vorteile haben IT-Abteilungen durch die Nutzung von HeyGen für MFA-Schulungen?

IT-Abteilungen können effizient konsistente, hochwertige AI-Schulungsvideos zur Multi-Faktor-Authentifizierung produzieren. HeyGen bietet anpassbare Szenen, AI-Avatare und Voiceovers, um umfassende und ansprechende Schulungsinhalte für Mitarbeiter sicherzustellen.

Kann ich die AI-Avatare und Szenen für meine MFA-Einrichtungsanleitungen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet eine Auswahl an AI-Avataren und anpassbaren Szenen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre MFA-Einrichtungsvideos an Ihre Marke und spezifische Authentifizierungsmethoden anzupassen. Sie können auch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit hinzufügen.

Wie hilft HeyGen, die Produktion von Video-Tutorials zur Multi-Faktor-Authentifizierung zu optimieren?

HeyGen fungiert als kostenloser Text-zu-Video-Generator, der es Teams wie HR und Kundenbetreuern ermöglicht, professionelle MFA-Video-Tutorials aus einfachem Text zu erstellen. Dies reduziert drastisch die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die Videoproduktion benötigt werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo