1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne

Beginnen Sie, indem Sie eine vorgefertigte "Vorlage für Kennzahlendefinitionsvideos" aus HeyGens Bibliothek auswählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihr Video von Grund auf zu erstellen und ein professionelles Erscheinungsbild für Ihre AI-Trainingsvideos mit unseren Vorlagen- und Szenenfunktionen zu gewährleisten.