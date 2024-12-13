Erstellen Sie mühelos Kennzahlendefinitionsvideos mit AI

Erstellen Sie schnell ansprechende Videos für Ihre Kennzahlendefinitionen, indem Sie HeyGens AI-Avatare für visuelles Storytelling nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Werbevideo speziell für Marketer, das zeigt, wie man die 'Conversion Rate' schnell erklärt, indem man HeyGens 'Vorlage für Kennzahlendefinitionen' verwendet. Verwenden Sie einen dynamischen und lebendigen visuellen Erzählstil mit einer fröhlichen Stimme, um die Klarheit mit integrierten Untertiteln und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein 2-minütiges internes AI-Trainingsvideo für Customer Success Manager, das die Definition der Kennzahl 'Churn Rate' in verschiedenen Kontexten detailliert beschreibt. Dieses Video wird einen sauberen, unternehmerischen visuellen Stil mit einer direkten, beruhigenden Stimme verwenden und HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität sowie das Anpassen des Seitenverhältnisses für die plattformübergreifende Bereitstellung nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und Pädagogen, das die Definition der Kennzahl 'Return on Ad Spend (ROAS)' vereinfacht. Verwenden Sie HeyGens kostenlosen Text-zu-Video-Generator, um einen freundlichen, gesprächigen Ton zu präsentieren, unterstützt durch ansprechende Stock-Medien und klare Untertitel, um komplexe Ideen durch HeyGens AI-Tools zugänglich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Kennzahlendefinitionsvideos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Kennzahlendefinitionen mühelos in ansprechende, leicht verständliche Videos mit HeyGens AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Beginnen Sie, indem Sie eine vorgefertigte "Vorlage für Kennzahlendefinitionsvideos" aus HeyGens Bibliothek auswählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihr Video von Grund auf zu erstellen und ein professionelles Erscheinungsbild für Ihre AI-Trainingsvideos mit unseren Vorlagen- und Szenenfunktionen zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihren Kennzahlendefinitionsinhalt hinzu
Fügen Sie Ihre detaillierten "Kennzahlendefinitionen" direkt in den Skripteditor ein. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript bereitet Ihren Inhalt automatisch für die mündliche Präsentation vor und spart Ihnen Zeit und Mühe.
3
Step 3
Wählen Sie einen AI-Sprecher und verbessern Sie
Heben Sie Ihr Video hervor, indem Sie einen "AI-Sprecher" aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren auswählen. Diese virtuellen Präsentatoren werden Ihre Kennzahlendefinitionen mit einer klaren und ansprechenden Stimme präsentieren und das Verständnis durch die Nutzung von AI-Avataren verbessern.
4
Step 4
Generieren, anpassen und exportieren
Sobald Ihr Skript und Avatar festgelegt sind, generieren Sie Ihr Video. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement, indem Sie Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre "ansprechenden Videos" poliert und bereit zum Teilen sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Konzepte für klarere Bildung vereinfachen

Klärung komplexer Kennzahlendefinitionen und Datenkonzepte durch ansprechende AI-Videos, die komplexe Informationen zugänglich und leicht verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Kennzahlendefinitionsvideos helfen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Videos für Kennzahlendefinitionen, indem es fortschrittliche AI-Avatare und anpassbare Vorlagen nutzt. Dies ermöglicht es den Nutzern, komplexe Daten einfach in professionelle visuelle Erzählungen zu verwandeln, wodurch Informationen verständlich und einprägsam werden.

Bietet HeyGen einen AI-Sprecher zur Verbesserung von AI-Trainingsvideos an?

Ja, HeyGen bietet realistische AI-Avatare, die als AI-Sprecher für Ihre Videos fungieren und die Wirkung Ihrer AI-Trainingsvideos erheblich verbessern. Unsere Plattform fungiert als kostenloser Text-zu-Video-Generator, mit dem Sie Skripte schnell mit einer natürlich klingenden Stimme zum Leben erwecken können.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die erweiterte Videopersonalisierung?

HeyGen bietet robuste AI-Tools für umfassende technische Videopersonalisierung, einschließlich hochwertiger Sprachsynthese, automatisierter Untertitel und Branding-Kontrollen. Nutzer können auch leistungsstarke Tools zur Größenanpassung nutzen, um ihre Videos mühelos für verschiedene Plattformen und Seitenverhältnisse zu optimieren.

Können HeyGens AI-Tools Marketern und Customer Success Managern bei der Erstellung wirkungsvoller Inhalte helfen?

Absolut, HeyGens AI-Tools befähigen Marketer und Customer Success Manager, effizient hochwertige Trainingsinhalte und ansprechende Videos zu produzieren. Durch die Nutzung von AI-Avataren und visuellem Storytelling können sie kraftvolle Kennzahlendefinitionsvideos erstellen, die bei ihrem Publikum Anklang finden und das Verständnis verbessern.

