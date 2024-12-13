Erstellen Sie Messaging-Framework-Videos mit AI

Ermöglichen Sie B2B-Marketingexperten, überzeugende Wertversprechen durch dynamische Inhaltserstellung mit AI-Avataren zu artikulieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Tutorial für Vertriebs- und Marketingteams, das zeigt, wie man schnell ein Messaging-Framework mit praktischen Vorlagen implementiert. Betonen Sie die Erstellung überzeugender Wertversprechen, die bei den Kunden Anklang finden. Das Video sollte einen begeisterten AI-Avatar von HeyGen zeigen, der klare Text-Highlights auf dem Bildschirm präsentiert und einen selbstbewussten Ton hat.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für digitale Marketingfachleute, das die Wirkung von menschlichem Messaging und nachvollziehbarem Text im Durchbrechen des Marktlärms zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und einfühlsam sein, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um relevante, ansprechende visuelle Inhalte zu finden, die mit dem Publikum verbinden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein aufschlussreiches 50-sekündiges Thought-Leadership-Stück für B2B-Führungskräfte und Strategen, das diskutiert, wie ein kohärentes Messaging-Framework eine stärkere Ausrichtung von Marketing und Vertrieb fördert. Präsentieren Sie dies mit einem autoritativen, polierten Executive-Style AI-Avatar und professionellen Infografiken, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine anspruchsvolle Ästhetik nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Messaging-Framework-Videos erstellt

Verwandeln Sie Ihre komplexen B2B-Messaging-Frameworks in ansprechende, menschenzentrierte Videos mit AI, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebs- und Marketingteams konsistente, wirkungsvolle Wertversprechen liefern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Skizzieren Sie die wichtigsten Punkte Ihres Messaging-Frameworks. Geben Sie dann Ihr verfeinertes Skript ein und wählen Sie einen AI-Avatar zur Erzählung aus, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Ihr Produkt-Messaging in dynamische visuelle Inhalte zu übersetzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um die Stimme Ihrer Marke zu repräsentieren. Passen Sie Ihre Szene mit Hintergrundbildern und Elementen aus der Medienbibliothek an, um Ihre Produktpositionierung effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceovers hinzu
Erstellen Sie professionelle Voiceovers für Ihr Video, um sicherzustellen, dass Ihr menschliches Messaging bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um überzeugende Erzählungen zu gestalten, die mit dem Ton Ihrer Marke übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Überprüfen Sie Ihr endgültiges Messaging-Framework-Video auf Genauigkeit und Wirkung. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren, bereit für Ihre digitalen Marketingstrategien.

Validieren Sie das Messaging mit Kundenstories

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos von Kundenerfolgsgeschichten, um das Wertversprechen Ihres Produkts innerhalb des Messaging-Frameworks kraftvoll zu validieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen B2B-Marketingexperten bei der Erstellung überzeugender Messaging-Framework-Videos unterstützen?

HeyGen ermöglicht es B2B-Marketingexperten, ansprechende Produkt-Messaging-Videos effizient mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Sie können Ihre Wertversprechen in menschliches Messaging verwandeln und sicherstellen, dass der Text für Ihre Zielgruppe nachvollziehbar ist.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung effektiver Produkt-Messaging- und Positionierungsvideos?

HeyGen bietet robuste Tools zur Inhaltserstellung, darunter anpassbare Vorlagen und Voiceover-Generierung, um Ihr Produkt-Messaging und Ihre Positionierung schnell aufzubauen. Dies vereinfacht den Prozess der Kommunikation Ihres Messaging-Frameworks an Vertriebs- und Marketingteams.

Kann HeyGen sicherstellen, dass meine B2B-Messaging-Framework-Videos bei meiner Zielgruppe Anklang finden?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, menschliches Messaging in Ihre Videos zu integrieren, mit lebensechten AI-Avataren und anpassbaren Voiceovers, wodurch Ihr B2B-Messaging wirkungsvoller wird und der Text nachvollziehbar ist. Dies hilft, Ihre Produktpositionierung effektiv zu vermitteln.

Wie unterstützt HeyGen die Ausrichtung von Marketing und Vertrieb bei der Verbreitung von Messaging-Framework-Inhalten?

HeyGen vereinfacht die Erstellung konsistenter Videoinhalte für Ihr Messaging-Framework und fördert eine bessere Ausrichtung von Marketing und Vertrieb. Sie können leicht ansprechende Videos erstellen und teilen, um sicherzustellen, dass alle eine einheitliche Produktbotschaft kommunizieren.

