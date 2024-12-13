Ja, HeyGen ist ein vielseitiges Tool zur Produktion einer breiten Palette von Videoinhalten, von der Erstellung von Meetingraum-Setup-Videos bis hin zu umfassenden Schulungen für jede Meetingraumlösung. Sie können Branding-Kontrollen und Seitenverhältnisse anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos stets Ihren Kommunikationsanforderungen entsprechen.