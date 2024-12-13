Erstellen Sie Moderationsvideos für Meetings im Handumdrehen

Steigern Sie das Engagement in Online-Meetings und Workshops mit dynamischen AI-Avataren und effizienten Vorlagen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Zusammenfassungsvideo für Teilnehmer von Online-Meetings, das effektiv Aktionspunkte und Entscheidungen rekapituliert. Die visuelle Präsentation sollte sauber und grafikorientiert sein, mit Texteinblendungen, die wichtige Punkte hervorheben, begleitet von einer neutralen, informativen Stimme. Nutzen Sie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Erkenntnisse leicht scannbar und zugänglich sind, wodurch diese Moderationsvideos äußerst effektiv werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 60-sekündiges Video für Online-Workshops, das die Teilnehmer durch die Agenda führt und klare Grundregeln festlegt. Zielgruppe sind Workshop-Moderatoren und Pädagogen, die nach ansprechendem Inhalt suchen. Das Video sollte einen freundlichen, ermutigenden visuellen Stil mit leuchtenden Farben und unterstützenden Bildern haben, gepaart mit einer optimistischen, professionellen Stimme. Integrieren Sie die Vorlagen & Szenen von HeyGen, um den Erstellungsprozess zu optimieren und es einfach zu machen, Videos mit einem professionellen Look zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Tipp-Video für alle, die Moderationsvideos erstellen möchten, die das Engagement steigern. Dieses Video sollte sich an Unternehmensausbilder und Teamleiter richten und einen schnellen, umsetzbaren Ratschlag bieten. Die visuelle Ästhetik sollte modern und direkt sein, mit dynamischen Schnitten und einem selbstbewussten, enthusiastischen Ton in der Audio. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schnell schriftliche Tipps in ein poliertes Video mit einem AI-Sprecher zu verwandeln.

Kopieren Sie den Prompt

Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein

Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht


Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Moderationsvideos für Meetings erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle Moderationsvideos für Meetings mit AI-gesteuerten Vorlagen und realistischen AI-Avataren, um Teilnehmer zu engagieren und Ihre Sitzungen zu optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage oder Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie eine AI-gesteuerte Videovorlage auswählen oder Ihr Moderationsskript in den Text-zu-Video-Generator einfügen. Dies bildet die Grundlage für Ihren Inhalt.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Voiceovers hinzu
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie AI-Avatare hinzufügen, die Ihren Inhalt präsentieren. Verbessern Sie die Klarheit und das Engagement mit natürlich klingender Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Untertiteln
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierten Logos und Farben an, um die Identität Ihrer Organisation widerzuspiegeln. Stellen Sie die Barrierefreiheit sicher, indem Sie automatisch Untertitel für alle Ihre Moderationsvideos generieren.
4
Step 4
Generieren und Teilen Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, generieren Sie Ihre hochwertigen Moderationsvideos für Meetings. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen und teilen Sie sie dann einfach, um Ihr Publikum in Online-Meetings und Workshops zu engagieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Motivieren und Ausrichten der Teilnehmer

Produzieren Sie inspirierende und motivierende Videosegmente, um effektiv den Ton anzugeben, aktive Teilnahme zu fördern und während moderierter Sitzungen für Ausrichtung zu sorgen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Moderationsvideos für Meetings verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Moderationsvideos für Meetings schnell mit AI-Avataren und einem kostenlosen Text-zu-Video-Generator zu erstellen. Nutzen Sie AI-gesteuerte Videovorlagen, um die Inhaltserstellung für Online-Meetings und Workshops zu optimieren.

Können die AI-Avatare von HeyGen für Schulungsvideos oder Online-Meetings verwendet werden?

Ja, HeyGen bietet realistische AI-Avatare, die als AI-Sprecher fungieren und sich ideal für ansprechende Schulungsvideos und dynamische Online-Meetings eignen. Fügen Sie einfach professionelle Voiceovers und Untertitel zu Ihren avatar-geführten Inhalten hinzu.

Wie vereinfachen AI-gesteuerte Videovorlagen die Erstellung von Moderationsvideos?

Die umfangreiche Bibliothek von AI-gesteuerten Videovorlagen von HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung hochwertiger Moderationsvideos erheblich. Diese Vorlagen bieten einen Vorsprung, sodass Sie professionellen Inhalt effizient mit minimalem Aufwand produzieren können.

Unterstützt HeyGen Branding- und Barrierefreiheitsfunktionen für meine Videos?

Absolut, HeyGen ermöglicht umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Darüber hinaus bietet HeyGen einen AI-Untertitel-Generator und Größenanpassungswerkzeuge für verbesserte Barrierefreiheit und vielseitiges Teilen.

