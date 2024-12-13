Leiter und Moderatoren können HeyGen nutzen, um effizient konsistente Videos zu Themen wie pünktlichem Beginn von Meetings oder der Erstellung effektiver Meeting-Agenden zu produzieren. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Schulungsbemühungen zu skalieren und die allgemeine Effektivität von Meetings in der gesamten Organisation kontinuierlich zu verbessern.