Absolut, HeyGen unterstützt die Zugänglichkeit, indem es mehrsprachige AI-Sprachausgaben und einen AI-Untertitelgenerator für alle Ihre Schulungsvideos zur Medikamentenhandhabung anbietet. Dies gewährleistet eine konsistente Botschaft und eine breite Reichweite, wodurch wichtige Informationen zur Medikamentenhandhabung für diverse Zielgruppen in Bildungseinrichtungen und darüber hinaus zugänglich werden.