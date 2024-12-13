Erstellen Sie Medien-Schulungsvideos für maximale Wirkung

Verwandeln Sie Ihr Schulungsvideo-Skript mühelos in ansprechende Inhalte und steigern Sie die Produktivität mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.

454/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmensschulungsvideo für L&D-Teams, das sich auf die Verbesserung der Wissensspeicherung durch gut strukturierte Inhalte konzentriert. Präsentieren Sie eine polierte, professionelle visuelle Ästhetik mit konsistentem Branding und einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Sprachgenerierung und professionelle Vorlagen & Szenen, um hochwertige Unternehmensschulungsvideos effizient zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Anleitungsvideo für Marketingfachleute, das einen schnellen Tipp zur Steigerung der Produktivität im Videoerstellungs-Workflow zeigt. Der visuelle Stil sollte schnell und lebendig sein, mit schnellen Schnitten und einer selbstbewussten, energetischen Stimme. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit HeyGens umfassender Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und stellen Sie die Zugänglichkeit durch automatische Untertitel sicher.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Onboarding-Video für HR-Abteilungen, das eine warme und informative Einführung in die Unternehmensrichtlinien bietet. Verwenden Sie einen freundlichen, einladenden visuellen Stil mit einem sympathischen AI-Avatar, der wichtige Informationen präsentiert, unterstützt von einem klaren, beruhigenden Audiotrack. Stellen Sie sicher, dass das Video vielseitig für verschiedene Plattformen ist, indem Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte nutzen, um Ihr Schulungsvideo-Skript effektiv zu teilen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Medien-Schulungsvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihren Schulungsprozess mit ansprechenden, professionellen Medien. Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Videos, die die Wissensspeicherung und Produktivität Ihres Teams steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsvideo-Skript
Entwickeln Sie ein klares, prägnantes Skript für Ihr Schulungsmodul. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion der Plattform, um Ihren Text nahtlos in gesprochene Dialoge zu konvertieren und eine konsistente Botschaft und Tonalität für Ihr Schulungsvideo-Skript sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und die Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Inhalte zu präsentieren. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität Ihres Videos, indem Sie aus verschiedenen "Videovorlagen" und Szenen wählen, die ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild bieten.
3
Step 3
Passen Sie Inhalte und Branding an
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit "Branding-Kontrollen", um Logos, spezifische Farben und Schriftarten hinzuzufügen. Integrieren Sie visuelle Elemente aus der Medienbibliothek oder Ihren eigenen Uploads, um das Lernerlebnis während der Videobearbeitung zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr fertiges Video
Überprüfen Sie Ihr vollständiges Schulungsvideo und nehmen Sie letzte Anpassungen vor. Nutzen Sie "Größenanpassung & Exporte", um Ihr Video im optimalen Format für verschiedene Plattformen zu erstellen, bereit, um Schulungsvideos mit Ihrem Team zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Schulungsthemen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, verständliche und ansprechende Medien-Schulungsvideos für ein verbessertes Verständnis und Lernen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Schulungsvideos für mein Team zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Schulungsvideos effizient mit AI-Avataren und einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen zu erstellen. Sie können Ihr Schulungsvideo-Skript in professionellen Inhalt mit realistischen Sprachaufnahmen und individuellem Branding verwandeln, um eine hohe Wissensspeicherung zu gewährleisten.

Was macht HeyGen ideal für die Produktion von Unternehmensschulungsvideos?

HeyGen bietet eine optimierte Lösung für Unternehmensschulungsvideos, mit der Sie schnell Inhalte aus Text mit professionellen Sprachaufnahmen und Untertiteln generieren können. Dies steigert die Produktivität, indem die Bearbeitungszeit für Videos reduziert wird, was es einfach macht, konsistente und effektive Mitarbeiter-Onboarding-Videos oder technische Tutorials zu erstellen.

Kann ich das Aussehen und Gefühl meiner Medien-Schulungsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Medien-Schulungsvideos, einschließlich Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben hinzuzufügen. Sie können aus verschiedenen Videovorlagen wählen, Bildschirmaufnahmen oder Webcam-Aufnahmen einbinden und animierte Videos nutzen, um einzigartige und effektive Lernerfahrungen zu gestalten.

Was sind die besten Praktiken für das Teilen von HeyGen-Schulungsvideos?

HeyGen erleichtert das Teilen Ihrer Schulungsvideos, indem es Exporte in mehreren Seitenverhältnissen für verschiedene Plattformen ermöglicht. Dies stellt sicher, dass Ihre hochwertigen Inhalte, sei es Mitarbeiter-Onboarding-Videos oder technische Tutorials, effektiv über interne oder externe Kanäle verteilt werden können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo