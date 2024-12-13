Erstellen Sie Medienkompetenz-Videos mit AI

Lehrkräfte können mühelos ansprechende Medienkompetenz-Videos erstellen und kritisches Denken mit dynamischen AI-Avataren von HeyGen fördern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für Lehrkräfte, das zeigt, wie digitale Geschichten in den Lehrplan integriert werden können. Dieses Video sollte einen professionellen und ermutigenden Ton haben, mit klaren, organisierten Visualisierungen, die Beispiele effektiver Schülerprojekte zeigen. Durch die Nutzung von HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen können Lehrkräfte schnell verstehen, wie sie ansprechende Videos erstellen, die Medienkompetenz fördern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges wirkungsvolles Video für junge Erwachsene und die breite Öffentlichkeit, das den allgegenwärtigen Einfluss von sozialen Medien auf Wahrnehmung und Entscheidungsfindung untersucht. Der visuelle Stil sollte zum Nachdenken anregen und leicht dramatisch sein, mit schnellen Schnitten von vielfältigem Stockmaterial und Bildschirmstatistiken, um wichtige Punkte zu betonen. Verwenden Sie HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung, um eine fesselnde und autoritative Erzählung zu liefern, die die Zuschauer dazu anregt, Inhalte kritisch zu analysieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges inspirierendes Video für jüngere Schüler und ihre Eltern, das sich auf die Bedeutung der verantwortungsvollen Videoproduktion und die Förderung positiver Online-Interaktionen als Teil der 21. Jahrhundert-Fähigkeiten konzentriert. Die Ästhetik sollte hell, farbenfroh und aufbauend sein, möglicherweise mit einfachen Charakteranimationen oder lebhaften Stockbildern. Sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit und Klarheit, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um die Bildungsbotschaft universell verständlich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Medienkompetenz-Videos erstellt

Ermöglichen Sie Ihrem Publikum den Erwerb wesentlicher Medienkompetenzfähigkeiten, indem Sie schnell überzeugende und informative Videos mit HeyGens AI-gesteuerter Plattform erstellen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer geeigneten AI-gesteuerten Videovorlage aus HeyGens umfangreicher Bibliothek, die Ihren Content-Erstellungsprozess optimiert.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und einen AI-Avatar hinzu
Fügen Sie Ihr Medienkompetenz-Skript ein und wählen Sie einen AI-Avatar, der als Ihr Bildschirmpräsentator dient und Ihre Botschaft mit ausdrucksstarker Darbietung zum Leben erweckt.
3
Step 3
Passen Sie Szenen an und verbessern Sie den Inhalt
Passen Sie Ihr Video weiter an, indem Sie Szenen anpassen, relevante Medien aus der Bibliothek hinzufügen und mehrsprachige Voiceovers oder Untertitel für eine breitere Reichweite generieren.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, generieren Sie Ihr hochwertiges Video. Laden Sie es herunter und teilen Sie Ihre ansprechenden Videos, um über wichtige Themen der Medienkompetenz zu informieren und aufzuklären.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote im Training mit AI

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote in der Medienkompetenzbildung mit AI-gestützten Videos, die komplexe Themen verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden Medienkompetenz-Videos erleichtern?

HeyGen ermöglicht es Lehrkräften und Kreativen, mühelos überzeugende Medienkompetenz-Videos mit AI-gesteuerten Videovorlagen und anpassbaren Szenen zu erstellen. Dies hilft, wichtige Medienkompetenzfähigkeiten zu entwickeln und Themen wie Fehlinformationen und digitale Informationsanalyse zu adressieren.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Bildungsinhalten?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare und einen AI-Voice Actor, die die Produktion von professionellen und ansprechenden Bildungsinhalten ermöglichen. Nutzer können auch den AI-Captions-Generator für verbesserte Zugänglichkeit und mehrsprachige Voiceovers nutzen, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Ist es einfach, hochwertige Videos für digitales Storytelling mit HeyGen zu produzieren?

Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess der Videoproduktion für digitales Storytelling, selbst bei komplexen Themen wie kritisches Denken über digitale Informationen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die reichhaltige Auswahl an Vorlagen machen die Videoproduktion für jeden zugänglich und fördern kreativen Ausdruck.

Kann HeyGen Schülern und Lehrkräften helfen, wesentliche Medienkompetenzfähigkeiten des 21. Jahrhunderts zu entwickeln?

Absolut. Durch die Nutzung der HeyGen-Plattform zur Erstellung von Medienkompetenz-Videos gewinnen Schüler und Lehrkräfte praktische Erfahrungen in der Analyse und Präsentation digitaler Inhalte, was entscheidend für die Entwicklung kritischen Denkens und das Verständnis komplexer digitaler Informationen im 21. Jahrhundert ist.

