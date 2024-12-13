Erstellen Sie Medienkit-Schulungsvideos einfach mit AI

Nutzen Sie AI-gesteuerte Tools und beeindruckende AI-Avatare, um ansprechende Medienkit-Schulungsvideos zu erstellen, die Ihre Markenbekanntheit steigern und effizientes Training sicherstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Schulungsmodul, das sich an Abteilungen für Unternehmensschulungen und Content-Ersteller richtet, die ihre 'Medienkit-Schulungsvideos erstellen' verbessern möchten. Die visuelle Präsentation sollte professionell und klar sein, mit deutlichem Text auf dem Bildschirm, der die Erzählung verstärkt, geliefert von einer autoritativen, aber ansprechenden Stimme. Dieser Inhalt nutzt die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schnell detaillierte Anweisungen zu generieren und unterstützt effizientes Training.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Highlight-Video für erfahrene Marketing- und PR-Profis, das fortschrittliche Funktionen für ihre Medienkits zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und elegant sein, mit vielfältigen, hochwertigen Beispielen von Medienkit-Komponenten und einer anspruchsvollen, klaren Erzählung. Dieses Video betont die Zugänglichkeit durch HeyGens Untertitel und zeigt, wie man Inhalte mit Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bereichert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Markenmanager und Social-Media-Strategen richtet und zeigt, wie man die Markenbekanntheit durch visuell ansprechende Medienkits steigert. Die Ästhetik sollte lebendig und schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten und markengerechten Visuals, begleitet von einer kraftvollen, eindrucksvollen Stimme. Dieses Video hebt die vielseitigen Vorlagen & Szenen von HeyGen hervor und die nahtlose Größenanpassung & den Export im Seitenverhältnis für die plattformübergreifende Verteilung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Medienkit-Schulungsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle, ansprechende Schulungsvideos für Ihre Medienkits mit AI-gesteuerten Tools, steigern Sie die Markenbekanntheit und die effiziente Kommunikation.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie Ihr Medienkit-Schulungsvideo, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller "Vorlagen & Szenen" auswählen oder Ihr Skript einfügen, um sofort ein Video zu erstellen. Dies bietet eine solide Grundlage für Ihre "AI-gestützten Videovorlagen".
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu und wählen Sie einen AI-Avatar
Integrieren Sie Ihre spezifischen Medienkit-Details, Branding-Elemente und Visuals. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Auswahl an "AI-Avataren", um Ihre Schulung zu präsentieren und einen konsistenten und ansprechenden Moderator zu gewährleisten.
3
Step 3
Generieren Sie Untertitel für Barrierefreiheit
Verbessern Sie Ihr Video für Barrierefreiheit, indem Sie die Funktion "Untertitel" nutzen, um automatisch Text in verschiedenen Sprachen hinzuzufügen, die das Verständnis für Ihr Publikum verbessern und den Bedarf an "automatisch generierten Untertiteln" erfüllen.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Finalisieren Sie Ihr Medienkit-Schulungsvideo, indem Sie Ihre benutzerdefinierten "Branding-Kontrollen" einschließlich Logos und Farben anwenden. Sobald es perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für die Verteilung auf all Ihren gewünschten Plattformen, um "Markenbekanntheit" zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die Produktion von Medienkit-Inhalten

Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und Werbeclips für Ihre Medienkits, sparen Sie Zeit und bewahren Sie die Markenkonsistenz.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung technischer Videos durch seine robusten AI-gesteuerten Tools, einschließlich eines AI-Untertitel-Generators und fortschrittlicher AI-Sprachübertragungen. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte zugänglich und bereit für mehrere Sprachen sind, und verwandelt komplexe Skripte effektiv in ansprechende, professionelle Videos.

Unterstützt HeyGen die Erstellung dynamischer Medienkits?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Medienkits erheblich mit seinen professionellen AI-gestützten Videovorlagen. Diese vielseitigen Videovorlagen ermöglichen es Benutzern, schnell dynamische Medienkits zu entwickeln, die die Markenbekanntheit steigern und wirkungsvolle Verkaufsgespräche liefern, alles mit integrierten Branding-Kontrollen.

Welche fortschrittlichen AI-Avatar-Funktionen sind bei HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet eine große Auswahl an ausgeklügelten AI-Avataren, die als realistische AI-Sprachschauspieler fungieren und Ihre Videoinhalte äußerst ansprechend machen. Diese AI-Avatare sind darauf ausgelegt, natürliche und professionelle Präsentationen zu liefern und Text-zu-Video mit bemerkenswerter Effizienz zu transformieren.

Kann HeyGen effizient hochwertige Schulungsvideos produzieren?

Absolut, HeyGen ist ein hervorragendes Tool zur Erstellung hochwertiger Schulungsvideos, das effizientes Training in verschiedenen Themenbereichen erleichtert. Mit seinen intuitiven Videovorlagen und der Text-zu-Video-Funktion aus Skripten können Sie schnell ansprechende und konsistente Schulungsinhalte produzieren.

