Erstellen Sie Marketingvideos: Professioneller Inhalt, ohne Aufwand

Steigern Sie Ihre Videomarketing-Strategie, indem Sie fesselnde Geschichten mit lebensechten AI-Avataren gestalten.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Marketingvideo vor, das speziell für Kleinunternehmer zugeschnitten ist. Ein professioneller AI-Avatar vermittelt die wichtigsten Botschaften in einem modernen, dynamischen visuellen Stil. Dieses Video nutzt die Sprachgenerierung von HeyGen, um mühelos Marketingvideos zu erstellen, die fesseln und konvertieren, während es einen freundlichen und klaren Audioton beibehält.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Promo-Video für Marketingmanager, das die Geschwindigkeit und Effizienz von HeyGen demonstriert. Nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen und Szenen, um elegante, energiegeladene Visuals mit mitreißender Musik zu produzieren, die es ermöglichen, aus einem einfachen Skript schnell überzeugende Promo-Videos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Um Social-Media-Influencer und Content-Ersteller wirklich zu begeistern, entwickeln Sie ein 60-sekündiges Social-Media-Video, das Zugänglichkeit und breite Anziehungskraft hervorhebt. Zeigen Sie die Fähigkeit von HeyGen, automatisch Untertitel hinzuzufügen und das Seitenverhältnis anzupassen und zu exportieren, um sicherzustellen, dass Ihr trendiger, visuell reicher Inhalt mit einem lebendigen Soundtrack jedes Publikum erreicht.
Beispiel-Prompt 3
Steigern Sie Ihr E-Commerce-Video-Marketing mit einem prägnanten 30-sekündigen Video speziell für Online-Geschäfte. Nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um atemberaubende Visuals in eine klare, produktorientierte Präsentation zu integrieren, ergänzt durch eine präzise, autoritative Sprachübertragung, um Ihre Botschaft kraftvoll zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Marketingvideos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle, ansprechende Marketingvideos für jede Plattform mit der intuitiven AI-Videoplattform von HeyGen. Präsentieren Sie mühelos Ihre Marke.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihr Videoskript in HeyGen einzufügen, und unser System wird es verwenden, um die ersten Szenen und die Sprachübertragung für Ihr Marketingvideo zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage und fügen Sie Inhalte hinzu
Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek anpassbarer Vorlagen und Szenen, um schnell das visuelle Gerüst für Ihr Marketingvideo zu erstellen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Verfeinerungen an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video Ihre Marke widerspiegelt, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit den umfassenden Branding-Kontrollen von HeyGen anwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie für jede Plattform
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in optimalen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über soziale Medien oder andere Vertriebskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen

.

Verwandeln Sie Kundenfeedback in überzeugende, markenkonforme Videotestimonials, um Vertrauen aufzubauen und neue Interessenten zu gewinnen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der effizienten Erstellung von Marketingvideos?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die es Nutzern ermöglicht, Marketingvideos schnell und effizient zu erstellen. Unsere intuitive Benutzeroberfläche, kombiniert mit einer Vielzahl anpassbarer Marketingvideo-Vorlagen und AI-Avataren, vereinfacht den gesamten Produktionsprozess von der Skripterstellung bis zum fertigen Video.

Kann ich mit der AI-Videoplattform von HeyGen markenkonforme Inhalte erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine starke Markenidentität beizubehalten, indem Sie markenkonforme Videos erstellen. Sie können Branding-Elemente mit Ihrem Logo und Ihren Markenfarben anpassen und sogar einen benutzerdefinierten AI-Avatar generieren, um sicherzustellen, dass Ihre markenkonformen Inhalte immer Ihre einzigartige Identität widerspiegeln.

Welche Arten von Marketingvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiger Videokreator, der perfekt für verschiedene Videomarketing-Bedürfnisse geeignet ist. Sie können mühelos überzeugende Geschäftsvideos, dynamische Social-Media-Videos für Plattformen wie TikTok und Instagram sowie ansprechende Promo-Videos erstellen, die alle auf Ihre spezifischen Kampagnenziele zugeschnitten sind.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung meiner Videomarketing-Bemühungen?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Ihr Videomarketing zu verbessern. Dazu gehören hochwertige Sprachgenerierung, automatische Untertitel für Barrierefreiheit und Zugang zu einer Premium-Stock-Medienbibliothek, um Ihre Inhalte zu bereichern, was HeyGen zu einem umfassenden Marketing-Video-Maker macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo