Erstellen Sie Marketingvideos: Professioneller Inhalt, ohne Aufwand
Steigern Sie Ihre Videomarketing-Strategie, indem Sie fesselnde Geschichten mit lebensechten AI-Avataren gestalten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Promo-Video für Marketingmanager, das die Geschwindigkeit und Effizienz von HeyGen demonstriert. Nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen und Szenen, um elegante, energiegeladene Visuals mit mitreißender Musik zu produzieren, die es ermöglichen, aus einem einfachen Skript schnell überzeugende Promo-Videos zu erstellen.
Um Social-Media-Influencer und Content-Ersteller wirklich zu begeistern, entwickeln Sie ein 60-sekündiges Social-Media-Video, das Zugänglichkeit und breite Anziehungskraft hervorhebt. Zeigen Sie die Fähigkeit von HeyGen, automatisch Untertitel hinzuzufügen und das Seitenverhältnis anzupassen und zu exportieren, um sicherzustellen, dass Ihr trendiger, visuell reicher Inhalt mit einem lebendigen Soundtrack jedes Publikum erreicht.
Steigern Sie Ihr E-Commerce-Video-Marketing mit einem prägnanten 30-sekündigen Video speziell für Online-Geschäfte. Nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um atemberaubende Visuals in eine klare, produktorientierte Präsentation zu integrieren, ergänzt durch eine präzise, autoritative Sprachübertragung, um Ihre Botschaft kraftvoll zu vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen mit AI, um Aufmerksamkeit zu erregen und Konversionen für Ihre Kampagnen zu steigern.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Kurzvideos und Clips, um das Engagement auf all Ihren Social-Media-Plattformen zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie hilft HeyGen bei der effizienten Erstellung von Marketingvideos?
HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die es Nutzern ermöglicht, Marketingvideos schnell und effizient zu erstellen. Unsere intuitive Benutzeroberfläche, kombiniert mit einer Vielzahl anpassbarer Marketingvideo-Vorlagen und AI-Avataren, vereinfacht den gesamten Produktionsprozess von der Skripterstellung bis zum fertigen Video.
Kann ich mit der AI-Videoplattform von HeyGen markenkonforme Inhalte erstellen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine starke Markenidentität beizubehalten, indem Sie markenkonforme Videos erstellen. Sie können Branding-Elemente mit Ihrem Logo und Ihren Markenfarben anpassen und sogar einen benutzerdefinierten AI-Avatar generieren, um sicherzustellen, dass Ihre markenkonformen Inhalte immer Ihre einzigartige Identität widerspiegeln.
Welche Arten von Marketingvideos kann ich mit HeyGen erstellen?
HeyGen ist ein vielseitiger Videokreator, der perfekt für verschiedene Videomarketing-Bedürfnisse geeignet ist. Sie können mühelos überzeugende Geschäftsvideos, dynamische Social-Media-Videos für Plattformen wie TikTok und Instagram sowie ansprechende Promo-Videos erstellen, die alle auf Ihre spezifischen Kampagnenziele zugeschnitten sind.
Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung meiner Videomarketing-Bemühungen?
Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Ihr Videomarketing zu verbessern. Dazu gehören hochwertige Sprachgenerierung, automatische Untertitel für Barrierefreiheit und Zugang zu einer Premium-Stock-Medienbibliothek, um Ihre Inhalte zu bereichern, was HeyGen zu einem umfassenden Marketing-Video-Maker macht.