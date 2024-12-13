Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren, sowie Größenanpassungen im Seitenverhältnis, um Ihr Videomarketing für Plattformen wie YouTube und andere soziale Medien zu optimieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt konsistent und wirkungsvoll über alle Kanäle hinweg ist.