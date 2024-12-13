Erstellen Sie Marktlage-Videos mit Leichtigkeit

Nutzen Sie professionell gestaltete Vorlagen, um komplexe Marktdaten zu visualisieren und Ihr Publikum zu fesseln.

479/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Marketingvideo, das sich an Verkaufsteams und Marketingstrategen richtet und die einzigartige Wettbewerbspositionierung Ihres Unternehmens im aktuellen Markt veranschaulicht. Dieses Video sollte einen eleganten, datengetriebenen visuellen Stil annehmen, verstärkt durch den autoritativen Ton eines durch HeyGen's Voiceover-Generierungsfunktion erstellten AI-Avatars, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug für Ihre Marketing-Video-Strategie macht.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Social-Media-Video für Kleinunternehmer und Startups, die einen neuen Nischenmarkt erkunden. Dieser Abschnitt sollte einen Überblick über Marktchancen mit einem infografikartigen visuellen Ästhetik und klarer Erzählung bieten, die leicht durch die Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen zur Generierung von Inhalten mit AI produziert werden kann.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein lebendiges 45-sekündiges Video für Unternehmer und Risikokapitalgeber vor, das zukünftige Wachstumschancen auf dem Markt hervorhebt. Der visuelle Stil muss optimistisch sein und das Potenzial durch die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen zeigen, was einen robusten Teil einer umfassenden Videoinhaltsstrategie bildet.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Marktlage-Videos funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Marktlage-Videos, die Branchentrends und Einblicke klar präsentieren, mit intuitiven Tools und intelligenten AI-Funktionen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um sofort mit der Erstellung Ihres Marktlage-Videos zu beginnen.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie relevantes Stockmaterial, Bilder und Ihre Markenelemente mithilfe der Medienbibliothek, um Markttrends und Daten effektiv zu visualisieren.
3
Step 3
Erzeugen Sie eine ansprechende Erzählung
Nutzen Sie die AI-gestützte Voiceover-Generierung, um Ihre Markteinblicke zu erzählen und eine klare und professionelle Präsentation für Ihr Publikum zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie für jede Plattform
Exportieren Sie Ihr fertiges Marktlage-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für nahtloses Teilen über soziale Medien und andere Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Zeigen Sie Marktführerschaft mit Erfolgsgeschichten

.

Entwickeln Sie überzeugende Kundenerfolgsvideos, um Ihre Markteinwirkung zu veranschaulichen, Vertrauen aufzubauen und die Autorität Ihrer Marke im Wettbewerbsumfeld zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Marketingvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Marketingvideos zu erstellen und Ihre Videoinhaltsstrategie mit AI zu verbessern. Unsere Plattform erlaubt es Ihnen, Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln, wodurch Ihr gesamter Produktionsprozess optimiert wird.

Welche Arten von kreativen Videos kann ich mit den Vorlagen von HeyGen produzieren?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen, mit denen Sie verschiedene kreative Videos wie Kundenreferenzvideos, Anleitungen und Projektpräsentationen erstellen können. Sie können diese Vorlagen mit Ihrem Branding anpassen, um einzigartige Social-Media-Videos zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoinhalten mit AI?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Videoinhalten mit AI, indem Sie Textskripte eingeben und diese sofort in Videos mit realistischen AI-Avataren und hochwertigen Voiceovers umwandeln können. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor und die Videobearbeitungswerkzeuge machen komplexe Produktionen zugänglich und effizient.

Kann HeyGen dabei helfen, meine Videos für verschiedene Plattformen und Branding zu optimieren?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren, sowie Größenanpassungen im Seitenverhältnis, um Ihr Videomarketing für Plattformen wie YouTube und andere soziale Medien zu optimieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt konsistent und wirkungsvoll über alle Kanäle hinweg ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo