Erstellen Sie Manager-Einführungsvideos: Schnell & Professionell

Produzieren Sie schnell ansprechende und personalisierte Manager-Intros, die das Team-Morale und die Rekrutierung steigern, indem Sie professionelle AI-Avatare nutzen.

600/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges 'Meet the Team'-Video, das sich an bestehende Teammitglieder und abteilungsübergreifende Bereiche richtet und den kollaborativen Ansatz und die Rolle eines neuen Managers innerhalb der Organisation zeigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und informativ sein, mit einem klaren, ansprechenden Audio-Ton. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen, um wichtige Verantwortlichkeiten hervorzuheben und ein Umfeld professioneller Videos zu fördern, das das Verständnis zwischen den Abteilungen verbessert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Einführungsvideo für einen neuen Manager, das sich an externe Stakeholder richtet oder für eine unternehmensweite Ankündigung gedacht ist. Das Video sollte einen eleganten, autoritativen visuellen Stil annehmen, begleitet von einem selbstbewussten und inspirierenden Audio über HeyGens Voiceover-Generierung. Dieses kurze, wirkungsvolle Stück Video-Storytelling wird schnell die Vision und Führung des Managers vermitteln und einen professionellen Ton setzen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 50-sekündiges Einführungsvideo für Manager für alle Mitarbeiter im Rahmen einer internen 'Lernen Sie Ihren Manager kennen'-Reihe, das sich auf leichte Fakten und eine zugängliche Persönlichkeit konzentriert. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, ergänzt durch einen freundlichen Audiotrack. Bereichern Sie die Erzählung mit vielfältigen visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um sicherzustellen, dass dieses Stück Video-Storytelling eine einzigartige und unvergessliche Einführung eines Managers bietet.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Manager-Einführungsvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle und personalisierte Manager-Einführungsvideos mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen für nahtloses Onboarding und Teamverbindung.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Manager-Einführungsvideos, indem Sie aus unseren AI-gestützten Vorlagen wählen oder Ihr Skript einfügen, um Text-zu-Video aus dem Skript zu nutzen.
2
Step 2
Passen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript an
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar, um Ihre personalisierten Videobotschaften zu übermitteln. Verfeinern Sie Ihr Skript für eine nahtlose Voiceover-Generierung.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihr Video mit Branding und Medien
Lassen Sie Ihre professionellen Videos glänzen, indem Sie die Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben) integrieren und anpassbare Videoszenen mit Stock-Medien bereichern.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihre Einführung
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie mit Untertiteln/Kapiteln für Klarheit sorgen. Dann generieren und exportieren Sie Ihr professionelles Video im idealen Seitenverhältnis für Plattformen, die im Mitarbeiter-Onboarding und -Training verwendet werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell ansprechende Einführungen

.

Generieren Sie schnell hochwertige, professionelle Manager-Einführungsvideos mit AI-gestützten Vorlagen für eine effiziente Teamkommunikation.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Manager-Einführungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams und Managern, mühelos professionelle Manager-Einführungsvideos mit AI-gestützten Vorlagen und anpassbaren Videoszenen zu erstellen. Dies vereinfacht das Onboarding und die Schulung von Mitarbeitern, indem es ein konsistentes, ansprechendes Erlebnis bietet.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen für 'Meet the Team'-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende 'Meet the Team'-Videos mit realistischen AI-Avataren aus Text-zu-Video-Skripten zu erstellen. Unsere umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen sorgt für ein poliertes und konsistentes Erscheinungsbild all Ihrer Einführungsvideos.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Einführungsvideos personalisieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Personalisierung Ihrer Einführungsvideos. Sie können Szenen anpassen, die Farben und Logos Ihrer Marke integrieren und einzigartige personalisierte Videobotschaften an neue Mitarbeiter übermitteln, um einen professionellen Touch zu gewährleisten.

Warum sollten HR-Teams HeyGen für das Mitarbeiter-Onboarding nutzen?

HeyGen dient als wertvolles Rekrutierungswerkzeug und erleichtert nahtloses Mitarbeiter-Onboarding und -Training, indem es HR-Teams ermöglicht, schnell hochwertige Video-Storytelling-Inhalte zu erstellen. Dies stellt sicher, dass neue Mitarbeiter von Anfang an konsistente, ansprechende Informationen erhalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo