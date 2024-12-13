Makroprozess-Videos mühelos erstellen

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an HR-Teams während der Einarbeitung neuer Mitarbeiter richtet und die Vorteile von Makroautomatisierungsvideos für optimierte administrative Aufgaben veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte lebendig und einladend sein, mit einem freundlichen KI-Avatar und dynamischen Vorlagen & Szenen von HeyGen, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik, um eine hohe Beteiligung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Anleitungsvideo für Marketer, das verschiedene KI-Trainingsvideos zeigt, um ihren Workflow mit KI-gestützten Tools zu optimieren. Das Video sollte eine moderne und schnelle visuelle Ästhetik annehmen, indem es HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um komplexe Informationen schnell in ein leicht verständliches Format zu konvertieren, komplett mit einem professionellen KI-Sprecher, der den Inhalt liefert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Video in professioneller Qualität für fortgeschrittene Benutzer und IT-Abteilungen, das eine detaillierte Erklärung komplexer Makroprozesse innerhalb spezialisierter Software bietet. Die visuelle Präsentation sollte sehr detailliert sein, mit klaren Interface-Aufnahmen und relevantem Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit einer autoritativen, aber zugänglichen Voiceover, optimiert für verschiedene Betrachtungsplattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Makroprozess-Videos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Makroprozesse schnell in klare, ansprechende Video-Tutorials mit KI-gestützten Tools. Produzieren Sie mühelos Videos in professioneller Qualität.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines detaillierten Skripts für Ihren Makroprozess. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Worte einfach in dynamische KI-Trainingsvideos zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, die als Ihr KI-Sprecher agieren. Diese Avatare liefern Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und menschenähnlichen Voiceovers.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevantem Stockmaterial, Bildern und dem Logo und den Farben Ihrer Marke mithilfe unserer Branding-Kontrollen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videos in professioneller Qualität kohärent und markenkonform sind.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre ansprechenden Videos, indem Sie automatische Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen. Exportieren Sie dann einfach Ihre Makroautomatisierungsvideos im gewünschten Seitenverhältnis und teilen Sie sie.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Prozesse vereinfachen

.

Nutzen Sie KI, um komplexe Makroprozesse in leicht verständliche Video-Tutorials zu vereinfachen, die Klarheit und Verständnis verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere KI-Trainingsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische KI-Trainingsvideos mit lebensechten KI-Avataren und KI-Sprechern zu erstellen. Dies erlaubt professionelle Videos, die komplexe Informationen effektiv kommunizieren, ohne dass umfangreiche Filmteams oder Schauspieler benötigt werden.

Kann HeyGen die Erstellung von Makroprozess-Videos vereinfachen?

Absolut, HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Makroprozess-Videos aus einfachem Text. Seine KI-gestützten Tools verwandeln Ihre Skripte in polierte Video-Tutorials für Makros, wodurch Dokumentation und Automatisierung für alle zugänglich werden.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet fortschrittliche KI-gestützte Tools wie automatische Voiceover-Generierung und präzise Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Videos klar und zugänglich sind. Diese Funktionen sind integraler Bestandteil der effizienten Erstellung hochwertiger Videoinhalte aus Ihren Skripten.

Ist HeyGen für verschiedene Teams wie HR oder Marketer geeignet?

Ja, HeyGen ist ein ideales KI-gestütztes Tool für Marketer, HR-Teams und Trainer gleichermaßen, das es ihnen ermöglicht, professionelle Videos mit Leichtigkeit zu produzieren. Seine intuitive Benutzeroberfläche und vielfältige Vorlagen helfen, ansprechende Videos für eine breite Palette von Unternehmenskommunikation und Schulungsbedürfnissen zu erstellen.

