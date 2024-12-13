Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Log Pattern Analysis Dashboard und verschiedene Log-Datenquellen-Einblicke aus Cloud-Umgebungen visuell zu erklären. Integrieren Sie einfach Bildschirmaufnahmen oder statische Bilder Ihrer Dashboards mit erklärenden AI-generierten Videos und passen Sie die Größe für verschiedene Plattformen an, um Ihre Erkenntnisse klar zu vermitteln.