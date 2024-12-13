Erstellen Sie Lokalisierungsschulungsvideos: Optimiert für globale Reichweite

Erstellen Sie ein 90-sekündiges dynamisches Video für Instruktionsdesigner und Content-Ersteller, das die Erstellung von ansprechendem KI-eLearning-Lokalisierungsinhalt von Grund auf zeigt. Verwenden Sie einen modernen, visuell reichen Stil mit diversen KI-Avataren und einem klaren Audiotrack. Betonen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten und die einfache Anpassung von KI-Avataren für eine authentische Präsentation, indem Sie seine Text-zu-Sprache-Voiceovers nutzen, um überzeugende lokalisierte Schulungen zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges informatives Video für Lokalisierungsspezialisten und technische Dokumentationsteams, das den Prozess der Lokalisierung komplexer Schulungsinhalte detailliert beschreibt. Das Video sollte einen detaillierten, informativen visuellen Stil mit klaren Bildschirmaufnahmen und einer präzisen, erklärenden Stimme haben. Heben Sie HeyGens Untertitel-Editor zur Feinabstimmung von Übersetzungen und seine Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervor, um relevante visuelle Hilfsmittel zu integrieren und eine nahtlose lokalisierte Inhaltsbereitstellung für verschiedene Lernmanagementsysteme zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges energetisches und wirkungsvolles Video für globale HR- und Talententwicklungsleiter, das zeigt, wie man Lokalisierungs-Best-Practices für eine schnelle Inhaltsbereitstellung implementiert. Nutzen Sie helle, ansprechende Visuals und eine selbstbewusste, optimistische Stimme. Präsentieren Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung und seine Größenanpassung & Exporte für die Verteilung auf verschiedenen Plattformen, wobei effiziente lokalisierte Schulungsvideos hervorgehoben werden, die die Markenbeständigkeit bewahren.
Wie man Lokalisierungsschulungsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle, lokalisierte Schulungsvideos für ein globales Publikum mit KI-gesteuerten Tools, die kulturelle Relevanz und natürliche Präsentation sicherstellen.

1
Step 1
Laden Sie Ihr Schulungsvideo hoch oder erstellen Sie es
Beginnen Sie mit dem Importieren Ihrer vorhandenen Schulungsinhalte oder erstellen Sie ein neues Video von Grund auf mit unserem intuitiven Editor und diversen Vorlagen & Szenen.
2
Step 2
Transkribieren und übersetzen Sie Ihre Inhalte
Transkribieren Sie automatisch das Audio Ihres Videos und übersetzen Sie den Text dann direkt im Untertitel-Editor in Ihre Zielsprache für Genauigkeit.
3
Step 3
Erstellen Sie KI-Voiceovers und verfeinern Sie Untertitel
Erstellen Sie natürlich klingende KI-Voiceovers in über 280 Sprachen mit unserer Voiceover-Generierungsfunktion und verfeinern Sie synchronisierte Untertitel für eine präzise Präsentation.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr lokalisiertes Schulungsvideo
Überprüfen Sie Ihr vollständig lokalisiertes Video auf Genauigkeit und Konsistenz und nutzen Sie dann die Größenanpassung & Exporte für eine nahtlose Verteilung an Ihr globales Lernmanagementsystem.

Vereinfachen Sie komplexe Lokalisierungsinhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Lokalisierungs-Best-Practices und Schulungsmaterialien in leicht verständliche, klare KI-Videoinhalte, die das Verständnis verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Lokalisierung von Schulungsvideos mit KI?

HeyGen nutzt seine fortschrittliche KI-gesteuerte Plattform, um die Lokalisierung von eLearning-Videos zu vereinfachen, indem es Audio automatisch transkribiert, Inhalte in über 280 Sprachen übersetzt und natürliche KI-Voiceovers generiert. Dieser technische Ansatz gewährleistet eine effiziente und präzise KI-Synchronisation für Schulungsvideos.

Kann HeyGen synchronisierte Untertitel und natürliche Voiceovers für lokalisierte Schulungsinhalte generieren?

Ja, HeyGen bietet robuste Untertitelübersetzungen und generiert hochwertige natürliche Voiceovers mit Text-zu-Sprache-Voiceover-Technologie. Die Plattform synchronisiert Untertitel automatisch mit dem Video, was eine nahtlose Multimedia-Übersetzung für Ihre lokalisierten Schulungsinhalte ermöglicht.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen zur Erstellung lokalisierter Kundenbildungsvideos?

Die Nutzung von HeyGen für Kundenbildungsvideos stellt sicher, dass Ihre Botschaft bei einem globalen Lernpublikum ankommt, indem sie eine genaue und kulturell relevante Schulungsvideolokalisierung bietet. HeyGen hilft Ihnen, Lokalisierungs-Best-Practices mühelos umzusetzen, was die Kundenerfahrung und das Engagement weltweit verbessert.

Ermöglicht HeyGens KI-gesteuerte Plattform eine effiziente Verwaltung der Lokalisierung für große Mengen an Schulungsmaterialien?

Ja, HeyGens KI-gesteuerte Plattform fungiert als umfassender Video-Editor, der mit Ihren Anforderungen skaliert und es Ihnen ermöglicht, Schulungsinhalte effizient über zahlreiche Module hinweg zu lokalisieren. Sein optimierter Workflow und die Ausgabe-Kompatibilität erleichtern die einfache Integration in Ihr bestehendes Lernmanagementsystem.

