HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen, um die Markenbeständigkeit in Ihren Lasttest-Videos zu wahren. Sie können Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen und auf eine Medienbibliothek zugreifen, um professionellen, markenkonformen Inhalt für all Ihre Tutorials und Berichte zu erstellen.