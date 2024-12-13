Nutzen Sie AI, um LLM-Anwendungsfallvideos für Wirkung zu erstellen

Ermöglichen Sie Marketern und Trainern, schneller fesselnde Videos mit Text-zu-Video aus Skripten zu produzieren.

321/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein HR-Team oder einen Trainer vor, der ein 45-sekündiges Schulungsvideo über praktische LLM-Anwendungen erstellt. Dieses Video benötigt einen eleganten, informativen visuellen Stil mit professioneller Erzählung, wobei HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung genutzt werden, um wirkungsvolle Schulungsvideos zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Sprecher-Video, das sich an Vertriebsleiter und Kundenbetreuer richtet und fortschrittliche LLM-Fähigkeiten für interaktive Erlebnisse veranschaulicht. Verwenden Sie einen modernen, visuell ansprechenden Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und nutzen Sie HeyGens Untertitel/Beschriftungen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um das Engagement der Zuschauer zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Wie kann man schnell ein 30-sekündiges Erklärvideo erstellen, das verschiedene LLM-Anwendungsfälle mit einem sauberen und professionellen Ästhetik präsentiert? Ziel ist ein breites Publikum, das an AI-Video interessiert ist, indem HeyGens Vorlagen & Szenen sowie Größenanpassung & Exporte verwendet werden, um prägnante Videos mit professionellem Voiceover zu produzieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von LLM-Anwendungsfallvideos funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle und fesselnde LLM-Anwendungsfallvideos mit AI-gestützten Tools, die Ihren Inhaltserstellungsprozess optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller "Vorlagen & Szenen" wählen, die auf LLM-Anwendungsfälle zugeschnitten sind, um effizient "LLM-Anwendungsfallvideos zu erstellen".
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Erzählung zum Leben, indem Sie aus verschiedenen "AI-Avataren" wählen, die als Ihr Bildschirmpräsentator agieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Geben Sie Ihr detailliertes Skript für Ihren LLM-Anwendungsfall ein. Unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion animiert automatisch Ihren gewählten Avatar, ideal für "Sprecher-Videos".
4
Step 4
Generieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Skript und Avatar festgelegt sind, generieren Sie Ihr finales "AI-Video". Sie können dann "Größenanpassung & Exporte" verwenden, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie schnelle LLM-Anwendungsfall-Demos

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Kurzvideos für soziale Medien, um spezifische LLM-Anwendungen und deren Vorteile einem breiteren Publikum zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung fesselnder Videos mit AI?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, fesselnde Videos mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten zu produzieren. Dies erlaubt die effiziente und professionelle Erstellung von überzeugenden Inhalten wie Sprecher-Videos.

Kann HeyGen Vorlagen für LLM-Anwendungsfallvideos bereitstellen?

Absolut, HeyGen bietet spezielle LLM-Anwendungsfallvideo-Vorlagen, um die Erstellung von erklärenden Inhalten und interaktiven Erlebnissen zu vereinfachen. Diese Vorlagen helfen Ihnen, anspruchsvolle Videos schnell und einfach zu entwickeln.

Welche Fachleute profitieren von HeyGens AI-Videoerstellung?

Marketer, HR-Teams, Trainer, Vertriebsleiter und Kundenbetreuer nutzen alle HeyGens AI-gestützte Tools, um hochwertige Schulungsvideos und wirkungsvolle Kommunikation zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht die komplexe AI-Video-Produktion für diverse geschäftliche Bedürfnisse.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Videoproduktionsfunktionen?

Ja, HeyGen integriert verschiedene fortschrittliche Funktionen, einschließlich robuster Voiceover-Generierung, Untertitel, Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Medienbibliothek. Diese AI-gestützten Tools verbessern die Gesamtqualität und Flexibilität der AI-Video-Produktion erheblich.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo