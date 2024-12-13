Erstellen Sie Live-Chat-Trainingsvideos für besseren Support

Nutzen Sie unsere AI-Videoplattform, um mühelos ansprechende Kundenschulungsvideos mit AI-Avataren zu erstellen und Zeit zu sparen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges modernes und ansprechendes How-to-Video, das speziell auf E-Learning-Entwickler und Trainingsspezialisten abzielt und den nahtlosen Prozess der Umwandlung komplexer Live-Chat-Protokolle in verständliche How-to-Videos mit HeyGen veranschaulicht. Das Video sollte dynamische Textanimationen auf dem Bildschirm und mitreißende Hintergrundmusik enthalten, um die Effizienz hervorzuheben, die durch die Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen zur schnellen Erstellung detaillierter Trainingsmodule auf unserer AI-Videoplattform gewonnen wird.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein prägnantes 45-sekündiges, dynamisches Video vor, das für Kleinunternehmer und Teamleiter konzipiert ist und die unvergleichliche Leichtigkeit hervorhebt, mit der Kundenschulungsvideos für neue Live-Chat-Funktionen aktualisiert werden können. Die visuelle Ästhetik sollte hell und lösungsorientiert sein, mit schnellen Schnitten, die Vorher-Nachher-Szenarien zeigen, während eine freundliche, energiegeladene Stimme erklärt, wie einfache Updates durch die effiziente Sprachgenerierung von HeyGen möglich gemacht werden, um sicherzustellen, dass Schulungsinhalte für Live-Chat-Agenten immer aktuell und relevant sind.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges autoritatives Video für Unternehmensschulungsabteilungen und globale Unternehmen, das sich auf die Erstellung zugänglicher Live-Chat-Trainingsvideos konzentriert, die auf eine internationale Belegschaft zugeschnitten sind. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein und mehrsprachige Inhalte zeigen, unterstützt von einer selbstbewussten, instruktiven Stimme. Demonstrieren Sie die entscheidende Rolle der Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen, um sicherzustellen, dass jedes Live-Chat-Trainingsvideo ein vielfältiges Publikum erreicht und das Verständnis und die Compliance in allen Regionen verbessert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert die Erstellung von Live-Chat-Trainingsvideos

Verwandeln Sie Ihren Live-Chat-Support in ansprechende, leicht verständliche Schulungsmodule. Erstellen Sie mühelos leistungsstarke Video-Tutorials mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Live-Chat-Schulungsskript in HeyGen einfügen. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skripten, um Ihren Text in anfängliche Videoinhalte umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihren Trainer darzustellen. Diese lebensechten AI-Avatare bieten ein konsistentes und ansprechendes Gesicht für Ihre Kundenschulungsvideos.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen und Hintergrundmusik. Nutzen Sie unsere Vorlagen & Szenen, um Ihr Video anzupassen und Branding-Kontrollen für ein professionelles Erscheinungsbild anzuwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr Live-Chat-Trainingsvideo und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Sie können auch Untertitel/Captions hinzufügen, um die Zugänglichkeit für alle Lernenden zu gewährleisten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Informationen für das Lernen

Zerlegen Sie komplexe Live-Chat-Verfahren und Produkteigenschaften in leicht verständliche, AI-gestützte Video-Tutorials für effektives Lernen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI, um die Videoproduktion zu optimieren?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die modernste AI-Avatare und ausgeklügelte Sprachgenerierung nutzt, um Ihr Skript in professionelle Videos zu verwandeln. Dieser innovative Ansatz reduziert die Komplexität der traditionellen Videoproduktion erheblich und erleichtert die effiziente Erstellung von Videos wie Kundenschulungsvideos und How-to-Anleitungen.

Kann ich die visuellen Elemente und das Branding der mit HeyGen erstellten Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Video mit Firmenlogos, Farben und spezifischen visuellen Elementen anzupassen. Sie können mit vorgefertigten Vorlagen beginnen und dann Inhalte einfach aktualisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Kundenschulungsvideos und andere Materialien stets Ihre Markenidentität widerspiegeln.

Welche Arten von Schulungs- und Bildungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen eignet sich ideal zur Erstellung einer breiten Palette von Schulungs- und Bildungsinhalten, einschließlich Live-Chat-Trainingsvideos, umfassender Video-Tutorials und ansprechender E-Learning-Module. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Videos aus einem einfachen Skript zu erstellen, was im Vergleich zu traditionellen Methoden der Videoproduktion erheblich Zeit spart.

Enthält HeyGen Funktionen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit und Reichweite?

Ja, HeyGen integriert wesentliche Funktionen wie automatische Untertitel und Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Videos einem breiteren Publikum zugänglich sind. In Kombination mit hochwertigen AI-Sprachübertragungen ermöglichen diese Tools eine effektive Kommunikation in verschiedenen Formaten für all Ihre How-to-Videos und Kundenschulungsinhalte.

