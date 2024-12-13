Ja, HeyGen unterstützt umfassende "mehrsprachige Optionen", die es Ihnen ermöglichen, "Sicherheitstrainingsvideos" in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre "Mitarbeiter" weltweit Zugang zu wichtigen Sicherheitsinformationen haben und diese verstehen können, was die "Zugänglichkeit" für eine vielfältige Belegschaft verbessert.