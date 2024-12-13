Erstellen Sie mühelos Bibliothekssicherheitsvideos

Vereinfachen Sie Ihre Trainingsvideobibliothek und binden Sie Mitarbeiter mit realistischen AI-Avataren ein.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Auffrischungsvideo für bestehende Mitarbeiter, das sich auf spezifische Notfallprotokolle innerhalb der Bibliothek konzentriert. Der visuelle Stil sollte ansprechend und szenariobasiert sein, mit subtiler Hintergrundmusik und einer freundlichen, informativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung und profitieren Sie von der nahtlosen Sprachgenerierung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Teams und Trainer, wie man effizient 'Bibliothekssicherheitsvideos erstellt', die anpassbar sind. Der visuelle Stil sollte instruktiv sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Textüberlagerungen, begleitet von einem ruhigen, lehrreichen Ton. Demonstrieren Sie die Aktualisierung von Inhalten mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen über Untertitel vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 30-sekündige öffentliche Bekanntmachung für Bibliotheksbesucher, die allgemeine Sicherheitstipps in einem einladenden, illustrativen visuellen Stil hervorhebt, verstärkt durch Stockmedien. Der Ton sollte eine sanfte, beruhigende Stimme haben. Optimieren Sie das Video für verschiedene Displays mit HeyGens Größenanpassung & Exporte, um es zu einer wertvollen Ergänzung Ihrer 'Trainingsvideobibliothek' zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Bibliothekssicherheitsvideos erstellt

Erstellen Sie schnell eine umfassende Bibliothek professioneller Sicherheitstrainingsvideos mit AI-Avataren, Sprachübertragungen und Vorlagen, um das Training für Ihre Mitarbeiter zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Sicherheitstrainingsvideo
Beginnen Sie damit, Ihr Sicherheitsskript in ein dynamisches Video umzuwandeln, indem Sie professionelle Vorlagen & Szenen nutzen oder von Grund auf neu beginnen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte präzise und ansprechend sind.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Sicherheitsrichtlinien zu präsentieren, und fügen Sie natürlich klingende Sprachübertragungen in verschiedenen Sprachen hinzu, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln.
3
Step 3
Verbessern Sie die Zugänglichkeit mit Untertiteln
Stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheitsbotschaften für alle Mitarbeiter inklusiv und klar sind, indem Sie automatisch präzise Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen und mehrsprachige Optionen für diverse Teams anbieten.
4
Step 4
Organisieren Sie in Ihre Trainingsvideobibliothek
Exportieren Sie Ihre fertigen Sicherheitsvideos mit Größenanpassung & Exporten und integrieren Sie sie einfach in Ihre bestehende Trainingsvideobibliothek, um das Training und den Zugang für HR-Teams und Mitarbeiter zu vereinfachen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Sicherheitsverfahren

Nutzen Sie AI, um komplexe Sicherheitsverfahren in klare, verständliche Videos zu zerlegen, sodass kritische Informationen für alle zugänglich sind.

Häufig Gestellte Fragen

Wie können HeyGens AI-Avatare unsere Sicherheitstrainingsvideos verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche "AI-Avatare", um "Bibliothekssicherheitsvideos" zu erstellen, die ansprechend und konsistent sind. Diese technische Fähigkeit ermöglicht es "HR-Teams", hochwertige "Sicherheitstrainingsvideos" effizient zu produzieren, ohne Schauspieler oder aufwendige Produktionen zu benötigen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Vereinfachung der Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste Funktionen wie Text-zu-Video, automatisierte "Sprachübertragungen" und "Untertitel", um die Erstellung von "Trainingsvideos" zu vereinfachen. Diese Werkzeuge "verbessern die Zugänglichkeit" und ermöglichen es Ihnen, Ihre "Trainingsvideobibliothek" mit minimalem Aufwand schnell aufzubauen.

Kann HeyGen uns helfen, standardisierte Sicherheitsvideos schnell zu entwickeln?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl von "Sicherheitsvideovorlagen" und Anpassungsmöglichkeiten für Ihr Branding. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell "Bibliothekssicherheitsvideos" zu erstellen und ein konsistentes Erscheinungsbild über alle wichtigen Inhalte hinweg zu bewahren.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Optionen für das globale Mitarbeitertraining?

Ja, HeyGen unterstützt umfassende "mehrsprachige Optionen", die es Ihnen ermöglichen, "Sicherheitstrainingsvideos" in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre "Mitarbeiter" weltweit Zugang zu wichtigen Sicherheitsinformationen haben und diese verstehen können, was die "Zugänglichkeit" für eine vielfältige Belegschaft verbessert.

