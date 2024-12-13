Erstellen Sie Legal Hold Videos: Optimieren Sie Compliance & eDiscovery

Schulen Sie Datenverantwortliche einfach und stellen Sie Compliance sicher mit automatisierten Legal Hold Videos, die mühelos aus Skripten mit HeyGens Text-to-Video-Funktion erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für IT-Manager und Compliance-Beauftragte, das sich auf die Etablierung einer robusten "Datenverwaltung" und die Implementierung einer effektiven "Erhaltungsrichtlinie" konzentriert. Das Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit ansprechenden Animationen haben, um komplexe Konzepte zu vereinfachen, begleitet von einer ruhigen, beruhigenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um Inhalte einfach zu aktualisieren, wenn sich Richtlinien ändern, und so Genauigkeit und Aktualität zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges Video vor, das speziell für Legal-Tech-Innovatoren und interne Rechtsberater entwickelt wurde, die nach modernen Lösungen suchen, um "Legal Hold Videos zu erstellen" und "Compliance sicherzustellen". Der visuelle und akustische Stil sollte modern, schnelllebig und energiegeladen sein und die schnelle Erstellung und Bereitstellung hervorheben. Betonen Sie die Effizienz der Nutzung von HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell gebrandete, professionelle Videos ohne umfangreiche Produktionsaufwand zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 60-sekündiges zugängliches Video, das sich an allgemeine Mitarbeiter, HR und andere Datenverantwortliche richtet und die Bedeutung der "Datenaufbewahrung" und ihre Verantwortlichkeiten bei potenziellen "Rechtsstreitigkeiten" klärt. Der visuelle Ansatz sollte freundlich und unkompliziert sein, mit klaren Grafiken und einfachen Szenarien, gepaart mit einer klaren, zugänglichen Stimme. Stellen Sie maximale Verständlichkeit und Inklusivität sicher, indem Sie HeyGens "Untertitel/Untertitel" für alle Inhalte integrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Legal Hold Videos erstellt

Erstellen Sie effizient präzise und ansprechende Legal Hold Videos mit HeyGens KI, um klare Kommunikation und Compliance für Ihre eDiscovery-Bedürfnisse sicherzustellen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Wählen Sie aus unseren professionellen "Vorlagen & Szenen" oder fügen Sie Ihr Legal Hold Skript ein, um KI-gesteuerte Videovorlagen zu nutzen und schnell die Grundlage für Ihre Botschaft zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie einen "AI Avatar", um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Dieser AI-Sprecher bildet Datenverantwortliche effektiv über die Erhaltungsrichtlinie aus und macht komplexe Informationen zugänglich.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und verbessern Sie die Kommunikation
Nutzen Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um die Identität Ihrer Organisation zu integrieren. Dies hilft, die Kommunikation zu optimieren und Ihre Legal Hold Videos professionell und erkennbar zu machen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie zur Einhaltung
Exportieren Sie Ihr fertiges Video mit verschiedenen "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten". Verteilen Sie es weit, um die Einhaltung sicherzustellen und Ihre Legal Holds effektiv zu verwalten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe rechtliche Anweisungen

Nutzen Sie KI, um komplexe Anweisungen zu Legal Holds zu vereinfachen und eine klare und konsistente Kommunikation für die Datenverwaltung sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen effizient bei der Erstellung von Legal Hold Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell Legal Hold Videos mit KI-gesteuerten Videovorlagen und realistischen KI-Avataren zu erstellen. Dies hilft erheblich, die Kommunikation zu optimieren und Datenverantwortliche effektiv über Anforderungen zur Datenaufbewahrung zu informieren.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für eDiscovery und Datenverwaltungsbedürfnisse?

HeyGen unterstützt eDiscovery und Datenverwaltungsinitiativen, indem es eine schnelle Text-zu-Video-Konvertierung für komplexe Kommunikation zur Erhaltungsrichtlinie ermöglicht. Nutzen Sie die AI Spokesperson-Technologie und robuste Branding-Kontrollen, um Konsistenz und Compliance über alle Videoressourcen hinweg sicherzustellen.

Wie unterstützt HeyGen die Einhaltung von Legal Holds?

HeyGen hilft, die Einhaltung von Legal Holds sicherzustellen, indem es konsistente, klare Videobotschaften bereitstellt, die leicht verteilt und verstanden werden können. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, wesentliche Anweisungen zur Erhaltung bei Rechtsstreitigkeiten effizient zu verwalten und zu aktualisieren.

Ist es einfach, mit HeyGen professionelle Legal Hold-Kommunikation zu erstellen?

Ja, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es jedem, schnell professionelle Legal Hold-Kommunikation zu erstellen. Nutzen Sie KI-gesteuerte Videovorlagen und die Text-zu-Video-Konvertierung, um den Prozess zu vereinfachen und wertvolle Zeit in Ihren Datenverwaltungsbemühungen zu sparen.

