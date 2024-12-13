Erstellen Sie schnell Lernpfad-Übersichtsvideos mit HeyGen

Liefern Sie personalisierte, strukturierte Lernpfade effizient mit AI-Avataren, um jeden Lernenden zu begeistern

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Übersichtsvideo für Trainingsadministratoren, das zeigt, wie man Lernpfad-Übersichtsvideos erstellt, die die Auffindbarkeit für Lernende erhöhen. Das Video sollte einen dynamischen, visuell ansprechenden Stil mit leuchtenden Farben und fröhlicher Hintergrundmusik haben, ergänzt durch ein energetisches Voiceover. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um eine einladende Vorschau eines Lernpfades zu präsentieren, die das einfache Teilen von Lernpfaden über Plattformen hinweg ermöglicht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein detailliertes 90-sekündiges technisches Demonstrationsvideo für Plattformmanager, das die Bedeutung interaktiver Video-Lernpfade zeigt, die robuste Analysen und die Möglichkeit zur Verfolgung des Lernfortschritts bieten. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und präzise sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm für wichtige Datenpunkte, gepaart mit einer klaren, artikulierten AI-Avatar-Stimme. Heben Sie hervor, wie HeyGens Untertitel/Beschriftungen die Zugänglichkeit für komplexe technische Erklärungen sicherstellen, insbesondere bei der Integration von Videos in ein LMS für umfassendes Analysen-Tracking.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 1-minütiges Tutorial-Video für Content-Ersteller, das erklärt, wie man Inhalte effektiv in Module strukturiert, indem man vielfältige Ressourcen kuratiert und dann den vollständigen Lernpfad speichert und veröffentlicht. Das Video sollte eine saubere, moderne Ästhetik mit inspirierenden Visuals und einem motivierenden, freundlichen Voiceover haben. Betonen Sie, wie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung das Hinzufügen von reichhaltigen Inhalten zu jedem Modul vereinfacht und wie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte sicherstellt, dass das endgültige Lernpfad-Video perfekt für verschiedene Anzeigegeräte optimiert ist, wenn es veröffentlicht wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Lernpfad-Übersichtsvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos ansprechende Übersichtsvideos für Ihre strukturierten Lernpfade, verbessern Sie die Auffindbarkeit und führen Sie Lernende mit klaren, prägnanten Einführungen.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoprojekt
Beginnen Sie, indem Sie eine professionelle Vorlage auswählen oder ein neues Projekt in HeyGen starten. Hier legen Sie den Grundstein für das Einführungsvideo Ihres Lernpfades mit unseren vielfältigen Vorlagen & Szenen.
Step 2
Fügen Sie Ihr Übersichtsskript hinzu
Fügen Sie Ihr Skript ein, das die Ziele und Inhalte des Lernpfades umreißt. Unsere AI generiert automatisch ansprechende Videoinhalte aus Ihrem Text und nutzt dabei unsere leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Inhaltserstellung zu vereinfachen.
Step 3
Passen Sie Visuals und Branding an
Verfeinern Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um sich an die Identität Ihres Lernpfades anzupassen. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität und stellen Sie sicher, dass Ihre 'Details bearbeiten' Ihren einzigartigen Stil widerspiegeln.
Step 4
Exportieren und integrieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Übersichtsvideo fertig ist, nutzen Sie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte, um es in Ihrem gewünschten Format und Dimensionen zu finalisieren. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Video einfach zu 'speichern und zu veröffentlichen' und es in Ihren Lernpfad zu integrieren, um effektive Lernanleitungen zu bieten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Lernkonzepte

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, leicht verständliche Übersichtsvideos, die komplexe Lernpfadthemen für alle Lernenden ansprechend und verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von strukturierten Lernpfad-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Videoinhalte für strukturierte Lernpfade zu erstellen, indem Text mithilfe von AI-Avataren und Voiceover-Generierung in hochwertige Videos umgewandelt wird. Diese Tools helfen dabei, Informationen effektiv zu organisieren und zu präsentieren, sodass Inhalte leicht in verschiedene Abschnitte für eine klare Lernreise eingefügt werden können.

Können HeyGen-Videos in bestehende LMS-Plattformen für Lernpfade integriert werden?

Ja, HeyGen-Videos sind für die nahtlose Integration in verschiedene LMS-Plattformen konzipiert, nachdem Sie sie gespeichert und veröffentlicht haben. Diese Fähigkeit unterstützt das Teilen von Lernpfaden und kann helfen, den Lernfortschritt zu verfolgen, indem professionell produzierte Videoinhalte dort eingebettet werden, wo sie benötigt werden.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Lernpfadinhalten?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen zur Anpassung Ihrer Lernpfadinhalte, einschließlich umfassender Branding-Kontrollen, um sich an die Identität Ihrer Organisation anzupassen. Sie können Vorlagen und Szenen nutzen, Untertitel/Beschriftungen für die Zugänglichkeit hinzufügen und Details bearbeiten, um personalisierte Lernpfade zu erstellen, die spezifische Bildungsziele erfüllen.

Wie können HeyGens Videofähigkeiten die Bemühungen zur Verfolgung des Lernfortschritts unterstützen?

Während HeyGen sich auf die Erstellung hochwertiger Videoinhalte spezialisiert, sind seine Ausgaben mit plattformen kompatibel, die Analysen ermöglichen und den Lernfortschritt verfolgen. Durch die Erstellung professioneller Schulungsvideos mit HeyGen schaffen Sie ansprechendes Material, das innerhalb Ihres gewählten Lernmanagementsystems analysiert werden kann.

