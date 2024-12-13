HeyGen stellt die Markenkonsistenz in Ihren E-Learning-Inhalten und Bildungsvideos durch robuste Branding-Kontrollen sicher. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten integrieren, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoerstellungen perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen und Ihre gesamten Initiativen zur Führungskräfteentwicklung stärken.