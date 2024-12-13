HeyGens KI-gestützte Tools rationalisieren die Videoproduktion für Vertriebsteams, sodass sie schnell professionelle, personalisierte Videoinhalte erstellen können. Diese Effizienz hilft Vertriebsprofis, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren, unterstützt durch ansprechende Videos, die sogar in CRM integriert werden können, um eine bessere Nachverfolgung zu ermöglichen.