Erstellen Sie Lead-Scoring-Videos mit AI-Avataren

Bewerten Sie Leads schneller mit ansprechenden Erklärvideos, die mühelos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges dynamisches und freundliches Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und zeigt, wie HeyGen ansprechende Videos erstellen kann, um ihre Customer Journey zu optimieren. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um effizient Inhalte zu produzieren, die Resonanz finden.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges modernes und sauberes Video für Vertriebsentwicklungsvertreter und Marketingspezialisten, das schnelle Tipps zur Verwendung von personalisierten Videoinhalten bietet, um Ihre Leads effektiver zu bewerten. Das Video sollte sich auf prägnante Ratschläge konzentrieren, die durch klare Voiceover-Generierung verstärkt werden, um die Botschaft zu vermitteln.
Gestalten Sie ein 50-sekündiges prägnantes und professionelles Video für Marketingleiter und Business Development Manager, das zeigt, wie HeyGen verschiedene Aspekte der Lead-Generierung unterstützt. Verwenden Sie visuelle Darstellungen, die Datenvisualisierung beinhalten, und stellen Sie die Zugänglichkeit durch die automatische Generierung von Untertiteln sicher.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Lead-Scoring-Videos erstellt

Nutzen Sie KI-gestützte Tools wie HeyGen, um ansprechende, personalisierte Videos zu produzieren, die Ihre Lead-Generierung vereinfachen, das Zuschauerengagement verfolgen und Ihren Vertriebstrichter verbessern.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Skizzieren Sie das Skript für Ihr Lead-Scoring-Video, indem Sie verschiedene Phasen der Customer Journey berücksichtigen, um Ihre personalisierten Videoinhalte zu informieren. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Szene, die zu Ihrer Botschaft passt.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Voiceover
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Marke oder Botschaft am besten repräsentiert. Geben Sie Ihr endgültiges Skript ein, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert automatisch ein natürlich klingendes Voiceover für Ihren gewählten AI-Avatar.
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit HeyGens Branding-Kontrollen, um Logos hinzuzufügen und Farben anzupassen. Bereichern Sie Ihr Video mit relevantem Stock-Material aus der Medienbibliothek, um es ansprechender und professioneller zu gestalten.
Step 4
Exportieren und integrieren Sie zur Nachverfolgung
Exportieren Sie Ihr fertiges Lead-Scoring-Video mit HeyGens Größenanpassungs- und Exportfunktionen. Integrieren Sie diese Videos in Ihre Marketingautomatisierungsplattformen, um das Engagement zu verfolgen und Ihre Leads basierend auf den Interaktionen der Zuschauer effektiv zu bewerten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie den Verkauf mit Customer-Success-Videos

Entwickeln Sie ansprechende Videos mit Erfolgsgeschichten von Kunden, um Vertrauen aufzubauen, die Schmerzpunkte von Interessenten anzusprechen und Leads effektiv durch ihren Kaufzyklus zu führen, um das Lead-Scoring zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von ansprechenden Lead-Scoring-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Lead-Scoring-Videos zu erstellen, indem Text in überzeugende AI-Avatar-Darbietungen verwandelt wird. Dies erlaubt Ihrem Vertriebsteam, personalisierte Videoinhalte zu liefern, die Aufmerksamkeit erregen und Leads effektiv durch ihren Kaufzyklus führen.

Kann HeyGen Videoinhalte für verschiedene Phasen der Customer Journey personalisieren?

Absolut. HeyGens KI-gestützte Tools ermöglichen die Erstellung maßgeschneiderter Erklärvideos für verschiedene Phasen der Customer Journey, von der ersten Lead-Generierung bis zur Konversion. Dies unterstützt Ihre Marketingautomatisierungsbemühungen und macht jedes Video für den Empfänger relevanter.

Welche Rolle spielen AI-Avatare beim Lead-Scoring mit HeyGen?

HeyGens realistische AI-Avatare vermitteln Ihre Botschaften überzeugend und schaffen eine menschliche Verbindung in Ihren Lead-Scoring-Videos. Dies erhöht das Engagement und liefert wertvolle Video-Engagement-Metriken, die Ihnen helfen, Ihre Leads besser zu verstehen und effektiv zu bewerten.

Wie unterstützen die KI-gestützten Tools von HeyGen Vertriebsteams?

HeyGens KI-gestützte Tools rationalisieren die Videoproduktion für Vertriebsteams, sodass sie schnell professionelle, personalisierte Videoinhalte erstellen können. Diese Effizienz hilft Vertriebsprofis, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren, unterstützt durch ansprechende Videos, die sogar in CRM integriert werden können, um eine bessere Nachverfolgung zu ermöglichen.

