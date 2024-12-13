Erstellen Sie Lead-Qualifikationsvideos, die konvertieren

Vereinfachen Sie das Sammeln und Qualifizieren von Leads für bessere Lead-Generierungsergebnisse, indem Sie mit HeyGens Vorlagen und Szenen ansprechende Videos einfach erstellen.

413/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein modernes und sauberes 45-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und B2B-Marketer. Dieses Video zeigt, wie man Leads vorqualifiziert, indem man wichtige Fragen direkt in die Videonarrative einbettet, um effektiv Leads zu sammeln und zu qualifizieren, noch bevor sie ein separates Lead-Erfassungsformular ausfüllen. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript und professionelle Vorlagen & Szenen für ein nahtloses Erscheinungsbild.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 60-sekündiges Video, ideal für Content-Ersteller und Marketingstrategen, das die Kraft einer Videoserie für kontinuierliche Lead-Generierung erkundet. Der visuelle Stil sollte reichhaltig und experteninterviewartig sein, mit einer Vielzahl von AI-Avataren und umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von energetischer Musik und leicht verständlichen Untertiteln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein direktes und handlungsorientiertes 30-sekündiges Video für Business Development Representatives und Customer Success Teams. Dieser Vorschlag konzentriert sich auf die Einfachheit der Nutzung von HeyGen zur Erstellung von Videos zur Lead-Qualifizierung, die effizient wichtige Informationen von Interessenten sammeln. Das Video sollte eine überzeugende Stimme eines freundlichen AI-Avatars enthalten und schnelles Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte für verschiedene Plattformen demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Lead-Qualifikationsvideos funktioniert

Vereinfachen Sie Ihren Lead-Qualifikationsprozess, indem Sie mit HeyGens leistungsstarker AI ansprechende Videoserien erstellen und effizient wichtige Informationen von Interessenten sammeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Qualifikationsskript
Planen und schreiben Sie ein klares Skript für Ihre Lead-Qualifikationsvideoserie. Dieses Skript bildet die Grundlage für Ihre HeyGen Text-zu-Video aus Skript-Generierung und stellt sicher, dass alle wichtigen Fragen abgedeckt sind.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und Stimmen, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle und ansprechende Qualifikationsvideos zu erstellen und Ihre Lead-Generierungsbemühungen zu verbessern.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Elemente an
Passen Sie Ihr Video an, indem Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit HeyGens Branding-Kontrollen integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes Markenerlebnis für Interessenten und stärkt Ihr professionelles Image für die Lead-Qualifikation.
4
Step 4
Exportieren und Integrieren
Nutzen Sie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte, um Ihr fertiges Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Betten Sie es nahtlos in Ihre Lead-Erfassungsformulare oder CRM ein, um Ihren Vertriebsprozess zu vereinfachen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Validieren Sie Leads mit Customer Success Videos

.

Nutzen Sie ansprechende AI-Videos mit Erfolgsgeschichten von Kunden, um Vertrauen aufzubauen und potenzielle Leads weiter zu qualifizieren, indem Sie realen Wert demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Lead-Qualifikationsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Lead-Qualifikationsvideos zu erstellen, indem Skripte in professionelle, AI-gestützte Videos verwandelt werden. Sie können anpassbare Vorlagen, realistische AI-Avatare und generierte Voiceovers nutzen, um Ihre Wertversprechen effektiv zu kommunizieren und Leads in großem Maßstab zu qualifizieren. Dies vereinfacht Ihre Lead-Generierungsbemühungen erheblich.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von AI für Lead-Generierung und -Qualifizierung?

Die Nutzung von AI mit HeyGen automatisiert die Erstellung hochwertiger Videoinhalte für Lead-Generierung und -Qualifizierung, was wertvolle Zeit und Ressourcen spart. Es sorgt für konsistente Markenführung und Botschaften in Ihrer Videoserie, was Ihnen hilft, effizient wichtige Informationen von potenziellen Leads zu sammeln. Dies ermöglicht einen dynamischeren und personalisierten Ansatz, um Ihr Publikum zu engagieren.

Kann ich Lead-Erfassungsformulare in meine HeyGen-Videoserie integrieren?

Während sich HeyGen auf die leistungsstarke Videoproduktion konzentriert, können Sie Ihr Lead-Erfassungsformular, wie ein Typeform, nahtlos neben Ihrer HeyGen-generierten Videoserie auf Ihren Landingpages einbetten. Dies ermöglicht es Ihnen, ein Lead-Erfassungserlebnis zu schaffen, das wichtige Informationen sammelt, während ansprechende Videoinhalte genutzt werden, um Leads effektiv zu qualifizieren.

Wie verbessern HeyGens Funktionen den Lead-Qualifikationsprozess im Vertrieb?

HeyGen verbessert den Vertriebsprozess, indem es die schnelle Produktion personalisierter Videoinhalte für jede Phase der Lead-Qualifikation ermöglicht. Mit Funktionen wie AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript können Unternehmen effizient gezielte Videoserien an ihr Publikum liefern und wichtige Informationen sammeln, um Nachfassaktionen zu vereinfachen. Dies führt zu einer effektiveren und ansprechenderen Lead-Qualifikationsstrategie.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo