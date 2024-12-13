HeyGen hilft Unternehmen, Lead Magnet Mastery zu erreichen, indem es die schnelle Erstellung vielfältiger Videoinhalte ermöglicht, von Erklärvideos bis hin zu Komponenten eines Referral Playbook. Die Anpassung des Seitenverhältnisses stellt sicher, dass Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen optimiert sind, um die Reichweite Ihrer Lead Magnets und Empfehlungsprogramme zu maximieren.