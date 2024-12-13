Erstellen Sie Launch-Planungsvideos, die Wirkung zeigen

Produzieren Sie schnell fesselnde Produktlaunch-Videos mit dynamischen AI-Avataren, die strategisches Storytelling und starke visuelle Wirkung gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie einen aufregenden 30-sekündigen Pre-Launch-Teaser, der speziell auf Early Adopters und potenzielle Kunden abzielt und für maximale visuelle Wirkung konzipiert ist. Verwenden Sie elegante, schnelle Schnitte mit dramatischer Musik und minimalem Text, um intensive Vorfreude zu wecken, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen nutzen, um eine geheimnisvolle und fesselnde Vorschau auf das zu schaffen, was bevorsteht.
Beispiel-Prompt 2
Für interne Teams, einschließlich Vertrieb, Support und Führung, wird ein informatives 45-sekündiges Video benötigt, um den Prozess der Erstellung von Launch-Planungsvideos zu vereinfachen und alle auf die Kernbotschaften auszurichten. Diese Produktion erfordert einen klaren, professionellen visuellen Stil, der von einem freundlichen, autoritativen AI-Avatar von HeyGen zum Leben erweckt wird, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten die strategischen Ziele und die einheitliche Botschaft für die bevorstehende Produkteinführung verstehen.
Beispiel-Prompt 3
Ein poliertes 90-sekündiges Markenvideo, das einen umfassenden Produktüberblick bietet, wäre ideal für Investoren, wichtige Stakeholder und neue Mitarbeiter und betont die entscheidende Rolle eines strukturierten Drehbuchprozesses. Dieses filmische, inspirierende Stück muss die Produktvorteile durch eine sorgfältig gestaltete Erzählung präsentieren, ergänzt durch HeyGens automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern und jede Schlüsselbotschaft zu verstärken.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Launch-Planungsvideos erstellt

Erfahren Sie, wie Sie schnell fesselnde Produktlaunch-Videoinhalte von der Konzeption bis zum Export mit HeyGens leistungsstarken Tools produzieren können.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Skizzieren Sie Ihre Kernbotschaften für einen überzeugenden "Produktüberblick". Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre schriftlichen Ideen schnell in erste Szenen umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle und Markenelemente aus
Erzielen Sie maximale "visuelle Wirkung", indem Sie aus HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen" wählen. Wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" für ein konsistentes Erscheinungsbild an.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr "strategisches Storytelling" mit klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung" für professionellen Ton und fügen Sie "Untertitel" hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Launch-Video
Finalisieren Sie Ihr "Launch-Video" für die optimale Verbreitung über Plattformen hinweg. Nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion, um Ihre Inhalte für maximale Reichweite anzupassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Beibehaltung von Schulungen mit AI

.

Steigern Sie das Engagement und die Beibehaltung von Schulungen für interne Teams mit AI-gestützten Videos, die neue Produktfunktionen und Übersichten erklären.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Prozess zur Erstellung von Launch-Planungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem Sie Skripte schnell in fesselnde Produktlaunch-Videos umwandeln können, indem Sie AI-Avatare und intuitive Vorlagen nutzen, um Ihr strategisches Storytelling zu verbessern.

Kann HeyGen meinem Produktlaunch-Video zu einer stärkeren visuellen Wirkung verhelfen?

Absolut. HeyGen nutzt realistische AI-Avatare und anpassbare Szenen, um eine überzeugende visuelle Wirkung für Ihr Launch-Video zu erzielen und sicherzustellen, dass die Botschaft Ihres Produkts effektiv hervorsticht.

Welche Schlüsselfunktionen bietet HeyGen für die Erstellung eines überzeugenden Pre-Launch-Teasers?

HeyGen bietet Branding-Kontrollen, Text-zu-Video-Funktionen und eine umfangreiche Medienbibliothek, um professionelle Pre-Launch-Teaser zu produzieren. Diese Tools gewährleisten eine konsistente visuelle Wirkung und effektive Botschaften für Ihr Produkt.

Unterstützt HeyGen den Drehbuchprozess für verschiedene Marken- und Erklärvideos?

Ja, HeyGen erleichtert den gesamten Drehbuchprozess, indem Ihr Text direkt in dynamische Videoinhalte umgewandelt wird. Dies ermöglicht es Ihnen, problemlos professionelle Erklärvideos und kraftvolle Markenvideos mit AI-Avataren zu produzieren.

