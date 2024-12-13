Erstellen Sie Landschaftsbau-Schulungsvideos mit Leichtigkeit

Stärken Sie Ihr Team mit professionellen Online-Schulungsvideos. Erstellen Sie mühelos überzeugende Anleitungsinhalte mit den AI-Avataren von HeyGen.

507/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, das einen Überblick über die wesentlichen Prinzipien der Landschaftspflege im Gartenbereich bietet. Ein ansprechender AI-Avatar kann die wichtigsten Informationen in einem einladenden, professionellen Stil präsentieren, um ein konsistentes Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten. Der visuelle Stil sollte saubere Grafiken und relevante Außenaufnahmen integrieren, um komplexe Konzepte für neue Mitarbeiter leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein detailliertes 2-minütiges Video zu technischen Fähigkeiten, das die Umsetzung fortgeschrittener Landschaftsgestaltung zeigt, möglicherweise mit Fokus auf komplexe Bewässerungssysteme oder nachhaltige Pflanzmethoden. Zielgruppe sind erfahrene Landschaftsprofis, die online ihre Expertise verfeinern möchten. Nutzen Sie dynamische Kamerawinkel, möglicherweise inklusive Luftaufnahmen (unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung), und eine professionelle, informative Erzählung, um umfassende Anleitungen zu liefern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein schnelles 45-sekündiges Schulungsvideo, das die ordnungsgemäße Routinewartung von gängigen Landschaftsbaugeräten wie Trimmern oder Laubbläsern demonstriert. Diese Aufforderung richtet sich an Junior-Techniker und Außendienstmitarbeiter, die schnelle, zugängliche Auffrischungen zu wesentlichen Wartungsaufgaben benötigen. Der visuelle Stil sollte praktisch und praxisnah sein, mit klaren Untertiteln/Untertiteln, die von HeyGen generiert werden, um sicherzustellen, dass wichtige Schritte auch in lauten Außenumgebungen nicht übersehen werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Landschaftsbau-Schulungsvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos für Ihre Landschaftsbau-Teams, um klare Kommunikation und Kompetenzentwicklung sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie ein Skript für die Schulung
Beginnen Sie mit der Ausarbeitung Ihres spezifischen Lehrplans für die Landschaftsbau-Schulung. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr erstes Video aus Ihrem Skript zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Details hinzu
Integrieren Sie überzeugende visuelle Elemente aus der Medienbibliothek, um spezifische Aufgaben klar zu demonstrieren, wie z.B. die Erfassung eines Standortüberblicks mit einer Drohne.
3
Step 3
Untertitel für Klarheit anwenden
Stellen Sie maximale Verständlichkeit und Zugänglichkeit sicher, indem Sie genaue Untertitel und Bildunterschriften anwenden, was für alle Sicherheits-Schulungsinhalte entscheidend ist.
4
Step 4
Für Online-Zugriff exportieren
Schließen Sie ab, indem Sie Ihre fertigen Videos mit flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses exportieren, sodass sie perfekt für Ihre Online-Schulungsplattformen geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe technische Fähigkeiten vereinfachen

.

Erklären Sie mühelos komplexe Landschaftsbauverfahren und Sicherheitsprotokolle durch klare, AI-gestützte Anleitungsvideos, um die Fähigkeiten zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung hochwertiger Landschaftsbau-Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Landschaftsbau-Schulungsvideos, indem es Textskripte in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren und realistischen Sprachübertragungen umwandelt. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für traditionelle Videobearbeitung erforderlich sind.

Kann HeyGen bei der Entwicklung von Videos zu technischen Fähigkeiten für Landschaftsbau-Teams helfen?

Absolut. HeyGen ermöglicht die Erstellung detaillierter Anleitungsvideos für komplexe technische Fähigkeiten, wie z.B. Motorsägen-Sicherheit oder Drohnenbetrieb und -wartung. Nutzen Sie HeyGens robuste Plattform, um essenzielles Wissen effektiv für umfassende Online-Schulungen zu vermitteln.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für Online-Landschaftsbildung und Onboarding?

HeyGen bietet eine leistungsstarke Lösung für Online-Bildung und das Onboarding neuer Mitarbeiter, indem Sie konsistente, professionelle Schulungsvideos erstellen können, die sich leicht in jede Lernmanagement-Software (LMS) integrieren lassen. Dies gewährleistet zugängliche und standardisierte Lernerfahrungen.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in Sicherheitsvideos für den Landschaftsbau sicher?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, umfassende Branding-Kontrollen zu nutzen, indem Sie die Logos und Farben Ihres Unternehmens in alle Ihre Sicherheits-Schulungsinhalte integrieren. Dies bewahrt eine professionelle und einheitliche Markenidentität in all Ihren Anleitungsvideos.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo