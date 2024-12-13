HeyGen macht es einfach, schnell Videos zu erstellen und zu aktualisieren, die sich mit neuen Arbeitsrechtsänderungen befassen, wie Änderungen in Rekrutierungs- und Einstellungspraktiken oder Arbeitnehmerrechten auf Urlaub. Mit Text-zu-Video und Voiceover-Generierung können Sie schnell neue On-Demand-Inhalte produzieren oder bestehende Materialien ändern, um Ihr Team informiert und compliant zu halten.