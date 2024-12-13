Erstellen Sie KPI-Ausrichtungsvideos für strategischen Erfolg

Erreichen Sie strategische Ausrichtung und steigern Sie das Engagement des Publikums mit professionellen Inhalten, die realistische AI-Avatare enthalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter oder bestehende Teammitglieder vor, das als schnelles Schulungsmodul dient, um das Verständnis individueller Beiträge zu den Unternehmens-KPIs zu fördern. Der freundliche und klare visuelle und Audio-Stil sollte komplexe Konzepte vereinfachen, indem die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen aus Skripten in Kombination mit der Voiceover-Generierung genutzt wird, um eine prägnante Erzählung zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an Führungskräfte und wichtige Stakeholder richtet und die tiefgreifende Wirkung erfolgreich ausgerichteter KPIs auf die Unternehmensziele zeigt. Verwenden Sie einen visuell eindrucksvollen Stil, der Datenvisualisierungen und eine selbstbewusste Stimme einbezieht, während Sie mit der Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen die Zugänglichkeit für ein globales Publikum sicherstellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 60-Sekunden-Motivationsvideo vor, das sich an alle Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen richtet und sie dazu inspiriert, aktiv die laufende KPI-Ausrichtung zu überprüfen und dazu beizutragen. Dieses Video sollte einen kollaborativen und inspirierenden visuellen Stil aufweisen, der diverse AI-Avatare zeigt, und die automatische Untertitelgenerierung von HeyGen nutzen, um das Engagement des Publikums in einer verteilten Belegschaft zu erhöhen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man KPI-Ausrichtungsvideos erstellt

Kommunizieren Sie Ihre Key Performance Indicators (KPIs) und strategischen Ziele effektiv in Ihrer Organisation. Nutzen Sie AI, um ansprechende und professionelle Videos zu produzieren, die Verständnis und Handeln fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer AI-gesteuerten Videovorlage, die auf Klarheit und Wirkung ausgelegt ist. Dies bietet eine professionelle Grundlage, die sicherstellt, dass Ihre strategischen Ausrichtungsvideos bei Ihrem Publikum Anklang finden.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und AI-Avatar hinzu
Geben Sie Ihre KPI-Daten und Erklärungen in die gewählte Vorlage ein. Integrieren Sie einen lebensechten AI-Avatar, um Ihre Botschaft mit einer authentischen und nachvollziehbaren Stimme zu präsentieren und das Engagement des Publikums zu steigern.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und Untertitel
Nutzen Sie die automatische Untertitelgenerierung, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer sicherzustellen. Verbessern Sie Ihre Videos weiter, indem Sie professionelle Voiceovers generieren, um Ihre Inhalte universell wirkungsvoll zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie für globale Reichweite
Finalisieren Sie Ihre KPI-Ausrichtungsvideos und exportieren Sie sie in verschiedenen Formaten, die für Ihre gewünschten Plattformen geeignet sind. Erwägen Sie AI-Übersetzung, um Ihre Botschaft für ein globales Publikum anzupassen und ein breites strategisches Verständnis sicherzustellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie professionelle Ausrichtungsvideos

Produzieren Sie schnell professionelle, AI-gesteuerte Videos, um Teams klar mit wichtigen Leistungsindikatoren und strategischen Zielen auszurichten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung wirkungsvoller KPI-Ausrichtungsvideos helfen?

HeyGen befähigt Marketingteams und Content-Ersteller, professionelle und ansprechende Videos für strategische Ausrichtung und wichtige Leistungsindikatoren zu produzieren. Nutzen Sie AI-gesteuerte Videovorlagen und anpassbare AI-Avatare, um Ihre Strategie klar zu kommunizieren und Ihre Videoinhalte für maximales Publikumsengagement zu optimieren.

Welche AI-gesteuerten Videovorlagen bietet HeyGen für die Geschäftskommunikation an?

HeyGen bietet eine Vielzahl von AI-gesteuerten Videovorlagen, die die Erstellung von Videos zur strategischen Ausrichtung und Schulungsvideos vereinfachen. Diese Vorlagen ermöglichen die schnelle Produktion professioneller Inhalte, wodurch es einfacher wird, komplexe Informationen über wichtige Leistungsindikatoren einem globalen Publikum zu vermitteln.

Kann HeyGen bei der Kommunikation strategischer Ausrichtung an ein globales Publikum helfen?

Absolut. Die AI-Übersetzungs- und automatische Untertitelfunktion von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre strategischen Ausrichtungsvideos mühelos für ein globales Publikum anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre wichtigen Leistungsindikatoren und Ziele in verschiedenen Sprachen und Regionen klar verstanden werden, was das Engagement des Publikums erhöht.

Wie verbessert HeyGen das Engagement des Publikums für Inhalte zur Leistungserfassung?

HeyGen steigert das Engagement des Publikums, indem es die Erstellung dynamischer und visuell ansprechender Inhalte zur Leistungserfassung und Schulungsvideos ermöglicht. Mit Funktionen wie AI-Avataren und Text-zu-Video können Sie Daten in ansprechende Videos verwandeln, die wichtige Leistungsindikatoren effektiv kommunizieren und die strategische Ausrichtung innerhalb Ihrer Organisation vorantreiben.

