Ja, HeyGen unterstützt wichtige Funktionen wie automatisierte Untertitelung und Sprachgenerierung, um sicherzustellen, dass Schulungsvideos für alle Benutzer zugänglich sind. Darüber hinaus ermöglichen robuste Branding-Kontrollen die nahtlose Integration des Firmenlogos und der Farben, um eine professionelle und konsistente Markenidentität in Ihren Video-Tutorials zu gewährleisten.