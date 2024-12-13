Erstellen Sie Schulungsvideos für die Wissensdatenbank für besseren Support

Verbessern Sie die Wissensspeicherung und das Kundenerlebnis mit klaren Schulungsvideos, die schnell mit HeyGens Sprachgenerierung verbessert werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video für neue interne Teams, das sie mit den neuesten Veröffentlichungen und Funktionen eines zentralen Unternehmenswerkzeugs vertraut macht. Das Video sollte einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil haben, wobei HeyGens AI-Avatare verwendet werden, um wichtige Informationen auf moderne, zugängliche Weise zu präsentieren, unterstützt von mitreißender Hintergrundmusik, um die Mitarbeiterleistung und das schnelle Lernen zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Video-Tutorial, um das Wissen der Mitarbeiter über ein komplexes System zu verbessern, indem Sie sich auf eine Schritt-für-Schritt-Anleitung konzentrieren. Die visuelle Präsentation sollte sehr klar sein, mit prägnanten Animationen oder Grafiken, die jede Aktion veranschaulichen, ergänzt durch HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und das Lernen zu verstärken, was es zu einem effektiven Schulungsvideo macht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für bestehende Kunden, um das Engagement zu steigern und die Kundenbindung zu fördern, indem Sie wertvolle Tipps zur Maximierung der Produktnutzung teilen. Das Video sollte einen einladenden und visuell ansprechenden Grafikstil verwenden, der HeyGens Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung nutzt, mit einer warmen, ermutigenden Stimme, um sicherzustellen, dass der Inhalt ankommt und das gesamte Kundenerlebnis verbessert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für die Wissensdatenbank erstellt

Verwandeln Sie komplexe Informationen in ansprechende, leicht verständliche Schulungsvideos für Ihren Kundensupport und interne Teams, um die Wissensspeicherung und den Self-Service zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Definition Ihrer 'How-to-Prozesse' oder der Skizzierung neuer Funktionen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte direkt in einen ersten Videodraft zu verwandeln und sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen genau abgedeckt sind.
2
Step 2
Erzeugen Sie ansprechende visuelle Inhalte
Erwecken Sie Ihre 'Wissensdatenbank-Videos' zum Leben. Wählen Sie einen ausdrucksstarken AI-Avatar, um Ihre Informationen zu präsentieren, oder nehmen Sie präzise Screencast-Videos auf, um Produktfunktionen zu demonstrieren und komplexe Schritte klar und ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Zugänglichkeit und Branding hinzu
Erhöhen Sie die Reichweite und das Verständnis, indem Sie Untertitel hinzufügen. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-Funktion, um Ihre 'Schulungsvideos' für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen, einschließlich Menschen mit Hörbehinderungen oder in lauten Umgebungen.
4
Step 4
Exportieren und integrieren
Finalisieren Sie Ihre Anleitungsinhalte, indem Sie sie für eine optimale Wiedergabe exportieren. Verwenden Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Export, um Ihr Video für die nahtlose Integration in Ihre 'Self-Service-Wissensdatenbank' vorzubereiten und sofortige visuelle Unterstützung zu bieten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Prozesse und Informationen

.

Verwandeln Sie komplexe How-to-Prozesse und detaillierte Informationen in klare, leicht verständliche Wissensdatenbank-Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für die Wissensdatenbank vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung überzeugender Schulungsvideos für die Wissensdatenbank, indem es Textskripte in ansprechende Video-Tutorials mit AI-Avataren und Sprachübertragungen verwandelt. Dies ermöglicht es Teams, schnell hochwertige Inhalte für eine Self-Service-Wissensdatenbank zu produzieren, ohne komplexe Ausrüstung oder Bearbeitungsfähigkeiten.

Welche Rolle spielen HeyGen-Videos bei der Verbesserung des Kundensupports?

HeyGen-Videos sind entscheidend für die Verbesserung des Kundensupports und die Förderung eines besseren Engagements, indem sie klare, visuelle Erklärungen für Produkte und Dienstleistungen bieten. Sie können Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Erklärvideos erstellen, um häufige Anfragen zu beantworten, das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern und die Wissensspeicherung zu fördern.

Kann HeyGen internen Teams bei der Einarbeitung und Schulung helfen?

Absolut, HeyGen ist ein leistungsstarkes Werkzeug für interne Teams, um Onboarding-Videos und laufende Schulungsprogramme zu optimieren. Durch die Erstellung konsistenter, hochwertiger Videoinhalte können Organisationen effektiv erklären, wie Prozesse ablaufen und neue Veröffentlichungen kommunizieren, was die Mitarbeiterleistung und das Wissensmanagement insgesamt verbessert.

Bietet HeyGen Funktionen für Zugänglichkeit und Branding in Schulungsinhalten?

Ja, HeyGen unterstützt wichtige Funktionen wie automatisierte Untertitelung und Sprachgenerierung, um sicherzustellen, dass Schulungsvideos für alle Benutzer zugänglich sind. Darüber hinaus ermöglichen robuste Branding-Kontrollen die nahtlose Integration des Firmenlogos und der Farben, um eine professionelle und konsistente Markenidentität in Ihren Video-Tutorials zu gewährleisten.

