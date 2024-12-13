HeyGen ist ein ideales Werkzeug für HR-Trainingsprogramme, die sich auf Messersicherheit konzentrieren, dank seiner robusten Funktionen. Mit der Fähigkeit, Voiceovers und Untertitel in mehreren Sprachen zu generieren, stellt HeyGen sicher, dass Ihre ansprechenden Videos für eine vielfältige Belegschaft zugänglich und effektiv sind, was umfassendes Küchentraining vereinfacht.