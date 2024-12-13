Erstellen Sie Kickoff-Call-Videos für nahtloses Kunden-Onboarding

Vereinfachen Sie das Kunden-Onboarding und Projektmeetings, indem Sie professionelle Kickoff-Call-Videos mit AI-Avataren erstellen.

457/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 60-Sekunden-Video für interne Projekt-Kickoff-Meetings, das auf interne Projektteams abzielt und darauf ausgelegt ist, alle schnell auf Ziele und Zeitpläne auszurichten. Das Video sollte eine moderne, dynamische visuelle Ästhetik mit beschwingter Hintergrundmusik haben und klare Informationen durch HeyGens effiziente Voiceover-Generierung liefern, um einen konsistenten und professionellen Ton beizubehalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video, das Ihre gesamte Videostrategie den Mitgliedern des Marketingteams und neuen Partnern erklärt und dabei die wichtigsten Prinzipien und bevorstehenden Initiativen demonstriert. Mit einem sauberen, schnellen visuellen Stil und energetischer Hintergrundmusik kann dieses Video schnell mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen zusammengestellt werden, um eine konsistente Markenführung und effiziente Kommunikation Ihrer Marketingstrategie sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Veranschaulichen Sie, wie man effektiv Videos für globale Projektmanager und internationale Teams in einem 50-Sekunden-Tutorial-Video erstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant, professionell und sehr informativ sein, verschiedene Avatare präsentieren und die globale Zugänglichkeit betonen, indem HeyGens robuste Untertitel-/Caption-Funktion für mehrere Sprachen genutzt wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kickoff-Call-Videos erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Kickoff-Call-Videos mit AI-gestützten Tools, um jedem Projekt einen klaren und wirkungsvollen Start zu geben.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen und Szenen für Projekt-Kickoff-Meetings oder fügen Sie Ihr Skript ein, um mit der Erstellung Ihres Videoinhalts zu beginnen.
2
Step 2
Passen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Branding an
Wählen Sie einen AI-Avatar als Ihren AI-Sprecher aus und fügen Sie dann Ihre Branding-Elemente wie Logos und Farben hinzu, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceover und Untertitel
Nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um eine natürlich klingende Erzählung aus Ihrem Skript zu erstellen, die das Engagement und die Klarheit für Ihr Publikum erhöht.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Überprüfen Sie Ihre ansprechenden Videos, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und verwenden Sie die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren des Seitenverhältnisses, um Ihr Kickoff-Call-Video nahtlos über Plattformen hinweg zu veröffentlichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Setzen Sie einen ansprechenden Ton für Kickoff-Meetings

.

Produzieren Sie ansprechende und motivierende Videos, um Teams und Kunden zu inspirieren und eine positive und produktive Atmosphäre für neue Projekte zu schaffen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Projekt-Kickoff-Meetings und das Kunden-Onboarding verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videos für wichtige Kommunikationsanlässe wie Projekt-Kickoff-Meetings und Kunden-Onboarding zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Vorlagen, um professionelle "Kickoff-Call-Videos" zu produzieren, die Zeit sparen und eine konsistente Botschaft sicherstellen.

Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-gestützte Tools, darunter lebensechte AI-Avatare und einen robusten Free Text to Video Generator. Sie können mühelos Skripte in professionellen "Videoinhalt" mit realistischen "AI Voice Actor"-Stimmen und "AI Spokesperson"-Funktionen verwandeln.

Kann HeyGen helfen, unsere gesamte Videostrategie und Inhaltserstellung zu optimieren?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihre "Videostrategie" zu revolutionieren, indem es die Erstellung von "Videoinhalten" vereinfacht. Mit anpassbaren Vorlagen und der Fähigkeit, schnell ansprechende Videos aus Text zu generieren, ist es ein unverzichtbares Werkzeug für jede "Marketingstrategie".

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Videoinhalten in mehreren Sprachen mit Untertiteln?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, "Videoinhalte" für ein globales Publikum mit Unterstützung für "mehrere Sprachen" zu erstellen. Unsere Plattform integriert sich nahtlos mit dem "AI Captions Generator" und der Voiceover-Generierung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft weltweit zugänglich und klar ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo