Verwandeln Sie komplexe Nutzererkenntnisse in klare, fesselnde visuelle Erzählungen mit HeyGens leistungsstarken AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein aufschlussreiches 45-sekündiges Video für UX-Designer und Produktmanager, das sich darauf konzentriert, tiefgehende Kundenbedürfnisse durch visuelles Storytelling zu verstehen. Der Stil sollte warm und einfühlsam sein, mit sanften Farben und charaktergetriebenen Animationen, um verschiedene Benutzererfahrungen zu veranschaulichen, gepaart mit einem ruhigen, beruhigenden Audiotrack. HeyGens "AI-Avatare" können vielfältige Kundenperspektiven zum Leben erwecken und eine menschliche Note zu komplexen Diskussionen über User Journey Mapping hinzufügen.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Anfänger im Videomarketing, das einen schnellen Tipp zeigt, um Journey Mapping Videos effizient zu erstellen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Grafiken, um die wichtigsten Schritte hervorzuheben, begleitet von einer energischen, klaren Stimme. Die Nutzung von HeyGens vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" ermöglicht es den Nutzern, schnell in den Videoproduktionsprozess einzusteigen.
Produzieren Sie ein professionelles 75-sekündiges Video für Forscher und große Unternehmensgruppen, das erklärt, wie man Nutzererkenntnisse in umfassende, menschenzentrierte Design-Journey Maps synthetisiert. Der visuelle Stil sollte sauber, datenreich und anspruchsvoll sein, mit professionellen Animationen und klarer Datenvisualisierung, ergänzt durch eine autoritative und erklärende Stimme. Das Video demonstriert, wie HeyGens fortschrittliche "Voiceover-Generierung" eine konsistente, hochwertige Audioerzählung für komplexe Themen sicherstellt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Journey Mapping Videos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Kundenreisen in fesselnde Videos, die Nutzererkenntnisse und Erfahrungen klar artikulieren und das Verständnis und die Zusammenarbeit verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Journey-Vorlage
Wählen Sie eine geeignete Videovorlage oder Szenenlayout, um Ihre Customer Journey-Erzählung effektiv zu strukturieren. Dies hilft, den "Journey Mapping"-Prozess zu visualisieren.
2
Step 2
Fügen Sie Kundeninsights aus dem Skript hinzu
Geben Sie Ihre Forschung und Kundenbedürfnisse in den Skripteditor ein. Nutzen Sie unsere Text-to-Video aus Skript-Funktion, um diese Erkenntnisse zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Storytelling-Elemente an
Bereichern Sie Ihr Video mit dynamischen visuellen Elementen. Führen Sie AI-Avatare ein, um Nutzer oder Stakeholder darzustellen und eine menschliche Note zu Ihrem "visuellen Storytelling" hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Journey Map Video. Nutzen Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren, bereit zum Teilen und zur kollaborativen Überprüfung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Customer Journey Insights effektiv

Erstellen Sie wirkungsvolle Videos, um Erkenntnisse und Ergebnisse der Customer Journey den Stakeholdern zu präsentieren, um bessere Entscheidungen und eine empathische Produktentwicklung zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Customer Journey Mapping Videos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess, indem es Ihnen ermöglicht, komplexe Kundenbedürfnisse und Nutzererkenntnisse in fesselnde visuelle Erzählungen mit AI-Avataren und Text-to-Video-Funktionen zu verwandeln.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Kundenreisen effektiv zu visualisieren?

HeyGen bietet ein umfassendes Toolkit zur Visualisierung, einschließlich benutzerdefinierter Branding-Kontrollen, Medienbibliotheksintegration und vielseitiger Vorlagen, um animierte Videos zu erstellen, die jeden Schritt des User Journey Mapping klar veranschaulichen.

Ist es einfach, Kundeninsights mit HeyGen in Videoinhalte zu verwandeln?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Ihnen ermöglicht, Voiceovers zu generieren und Untertitel aus Ihren Skripten hinzuzufügen, was es einfach macht, Nutzererkenntnisse und Kundenbedürfnisse in einem klaren Videoformat zu kommunizieren.

Kann HeyGen ein konsistentes Branding in meinen Customer Journey Videos unterstützen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farben zu integrieren, um sicherzustellen, dass alle Ihre Customer Journey Videos einen professionellen und kohärenten visuellen Erzählstil beibehalten.

