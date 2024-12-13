Erstellen Sie Stellenübersichtsvideos: Top-Talente schnell anziehen
Steigern Sie Ihre Talentakquise und Arbeitgebermarke. Produzieren Sie mühelos fesselnde Video-Stellenanzeigen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion für ein verbessertes Kandidatenengagement.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Recruiting-Video, das auf erfahrene Fachkräfte in spezialisierten Bereichen zugeschnitten ist und die einzigartige Arbeitgebermarke sowie Karrieremöglichkeiten hervorhebt. Visuell sollte dieses Video elegante Motion Graphics und professionelle Interviews zeigen, untermalt von einem inspirierenden, selbstbewussten Soundtrack, und eine der vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen nutzen, um eine polierte Präsentation zu gewährleisten. Ziel ist es, den Wert des Unternehmens zu kommunizieren und erstklassige Talente anzuziehen, die eine langfristige Karriereentwicklung suchen.
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Video zur Stellenübersicht, um das Engagement der Kandidaten für eine komplexe technische Position erheblich zu steigern, indem die täglichen Verantwortlichkeiten und die Teamdynamik aufgeschlüsselt werden. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und diagrammatisch sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer prägnanten, autoritativen Stimme, die leicht aus einem detaillierten Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt werden kann. Dieses Video soll die Komplexität der Rolle klären und Kandidaten ansprechen, die direkte, sachliche Kommunikation schätzen.
Erstellen Sie eine überzeugende 45-sekündige Video-Stellenanzeige, die auf einen breiten Talentpool abzielt und sofortige Stellenangebote sowie die Unternehmenskultur in einem zugänglichen Format hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte hell und ansprechend sein, indem sie diverse Teammitgliederaussagen mit relevantem Stockmaterial mischt, begleitet von einem energetischen Hintergrundsound und wesentlichen Untertiteln, um maximale Reichweite und Verständnis in verschiedenen Betrachtungsumgebungen zu gewährleisten. Dieses Video soll schnell informieren und eine breite Palette potenzieller Bewerber begeistern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie überzeugende Video-Stellenanzeigen mit AI.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Video-Stellenbeschreibungen, um Top-Talente anzuziehen und Positionen schneller zu besetzen.
Erstellen Sie ansprechende Videoclips für Karriereplattformen.
Entwickeln Sie fesselnde Kurzvideos für soziale Medien und Karriereseiten, um das Engagement der Kandidaten zu erhöhen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, überzeugende Video-Stellenbeschreibungen zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Video-Stellenbeschreibungen mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen, was das Engagement der Kandidaten erheblich steigert. Dies beschleunigt Ihren Talentakquise-Prozess und stärkt Ihre Arbeitgebermarke.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass meine Recruiting-Videos mit unserer Arbeitgebermarke übereinstimmen?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Recruiting-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jede Video-Stellenanzeige authentisch die einzigartige Arbeitgebermarkenidentität Ihres Unternehmens widerspiegelt.
Kann HeyGen den Prozess der Erstellung von Stellenübersichtsvideos vereinfachen, ohne dass Filmerfahrung erforderlich ist?
Ja, die Plattform von HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung für Stellenübersichtsvideos, indem sie die Notwendigkeit komplexer Filmtipps oder Vorproduktion eliminiert. Sie können ansprechende Videos aus einem Skript erstellen, komplett mit Voiceovers und Untertiteln, was es für jeden zugänglich macht.
Sind HeyGen-Videos für die Verbreitung über mehrere Kanäle und Geräte geeignet?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Video-Stellenanzeigen mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses zu optimieren, um eine perfekte Darstellung auf verschiedenen Plattformen, einschließlich mobiler Geräte und Ihrem YouTube-Kanal, zu gewährleisten. Dies sorgt für maximale Reichweite und Kandidatenengagement für Ihre Recruiting-Videos.