Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Recruiting-Video, das auf erfahrene Fachkräfte in spezialisierten Bereichen zugeschnitten ist und die einzigartige Arbeitgebermarke sowie Karrieremöglichkeiten hervorhebt. Visuell sollte dieses Video elegante Motion Graphics und professionelle Interviews zeigen, untermalt von einem inspirierenden, selbstbewussten Soundtrack, und eine der vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen nutzen, um eine polierte Präsentation zu gewährleisten. Ziel ist es, den Wert des Unternehmens zu kommunizieren und erstklassige Talente anzuziehen, die eine langfristige Karriereentwicklung suchen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Video zur Stellenübersicht, um das Engagement der Kandidaten für eine komplexe technische Position erheblich zu steigern, indem die täglichen Verantwortlichkeiten und die Teamdynamik aufgeschlüsselt werden. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und diagrammatisch sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer prägnanten, autoritativen Stimme, die leicht aus einem detaillierten Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt werden kann. Dieses Video soll die Komplexität der Rolle klären und Kandidaten ansprechen, die direkte, sachliche Kommunikation schätzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine überzeugende 45-sekündige Video-Stellenanzeige, die auf einen breiten Talentpool abzielt und sofortige Stellenangebote sowie die Unternehmenskultur in einem zugänglichen Format hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte hell und ansprechend sein, indem sie diverse Teammitgliederaussagen mit relevantem Stockmaterial mischt, begleitet von einem energetischen Hintergrundsound und wesentlichen Untertiteln, um maximale Reichweite und Verständnis in verschiedenen Betrachtungsumgebungen zu gewährleisten. Dieses Video soll schnell informieren und eine breite Palette potenzieller Bewerber begeistern.
Wie man Stellenübersichtsvideos erstellt

Gewinnen Sie Top-Talente und präsentieren Sie Ihre Arbeitgebermarke mit dynamischen Video-Stellenbeschreibungen, die Ihre Rollen für Kandidaten hervorheben.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr ansprechendes Skript
Entwerfen Sie ein überzeugendes Skript für Ihre Stellenübersicht. Nutzen Sie HeyGens **Text-zu-Video aus Skript**-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte nahtlos in ein ansprechendes Video zu verwandeln und Ihre Botschaft klar und authentisch zu machen.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage und branden Sie Ihr Video
Wählen Sie aus HeyGens vielfältigen **Vorlagen & Szenen**, um die visuelle Grundlage für Ihr Video zu schaffen, und wenden Sie das Branding Ihres Unternehmens an, um Ihre Arbeitgebermarke zu stärken.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische Voiceover und Untertitel hinzu
Steigern Sie das Engagement der Kandidaten, indem Sie professionelle Erzählungen mit HeyGens **Voiceover-Generierung**-Funktion erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie über Plattformen hinweg
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie HeyGens **Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte**, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre interaktive Stellenbeschreibung auf mobilen Geräten zugänglich ist.

Präsentieren Sie authentische Unternehmenskulturvideos

Präsentieren Sie authentische Unternehmenskulturvideos

.

Veranschaulichen Sie Ihre einzigartige Arbeitgebermarke und Arbeitsumgebung mit authentischen, AI-gestützten Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, überzeugende Video-Stellenbeschreibungen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Video-Stellenbeschreibungen mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen, was das Engagement der Kandidaten erheblich steigert. Dies beschleunigt Ihren Talentakquise-Prozess und stärkt Ihre Arbeitgebermarke.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass meine Recruiting-Videos mit unserer Arbeitgebermarke übereinstimmen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Recruiting-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jede Video-Stellenanzeige authentisch die einzigartige Arbeitgebermarkenidentität Ihres Unternehmens widerspiegelt.

Kann HeyGen den Prozess der Erstellung von Stellenübersichtsvideos vereinfachen, ohne dass Filmerfahrung erforderlich ist?

Ja, die Plattform von HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung für Stellenübersichtsvideos, indem sie die Notwendigkeit komplexer Filmtipps oder Vorproduktion eliminiert. Sie können ansprechende Videos aus einem Skript erstellen, komplett mit Voiceovers und Untertiteln, was es für jeden zugänglich macht.

Sind HeyGen-Videos für die Verbreitung über mehrere Kanäle und Geräte geeignet?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Video-Stellenanzeigen mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses zu optimieren, um eine perfekte Darstellung auf verschiedenen Plattformen, einschließlich mobiler Geräte und Ihrem YouTube-Kanal, zu gewährleisten. Dies sorgt für maximale Reichweite und Kandidatenengagement für Ihre Recruiting-Videos.

