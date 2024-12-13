Absolut. Mit HeyGen haben Sie die volle Kontrolle über die Anpassung von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Sie können auch das Branding Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Videos zur Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.