4

Step 4

Fügen Sie den letzten Schliff hinzu und exportieren Sie

Überprüfen Sie Ihr Video auf Fluss, Prägnanz und Wirkung und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor, um Ihre Botschaft zu verfeinern. Fügen Sie Untertitel/Bildunterschriften für die Zugänglichkeit hinzu und exportieren Sie dann Ihr poliertes Video, das bereit ist, Arbeitssuchenden zu helfen, sich abzuheben.