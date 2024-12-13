create it orientation videos: Optimieren Sie das Onboarding

Optimieren Sie Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess mit ansprechenden Videos, die HeyGens AI-Avatare für personalisierte Botschaften nutzen.

553/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Software-Orientierungsvideo für bestehende Mitarbeiter, um ein neues internes IT-System vorzustellen. Das Video sollte einen praktischen, instruktiven visuellen Stil haben, möglicherweise mit Bildschirmaufnahmen und einfachen Grafiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von einer präzisen Text-zu-Video-Erzählung aus dem Skript. Das Ziel ist es, die Mitarbeiter schnell mit den wesentlichen Funktionen vertraut zu machen und komplexe Informationen zugänglich und leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-Video, das als Orientierung zur Unternehmenskultur dient und potenziellen Bewerbern und externen Interessengruppen die einzigartigen Werte der Organisation zeigt. Dieses ansprechende Video sollte vielfältige AI-Avatare zeigen, die das Team repräsentieren, mit dynamischen visuellen Effekten und einem mitreißenden Soundtrack, der eine personalisierte Botschaft darüber vermittelt, was das Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz macht. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um eine polierte und wirkungsvolle Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine klare und umfassende 75-Sekunden-Anleitung 'create it orientation videos' für neue Kunden, die erklärt, wie man mit einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung beginnt. Der visuelle Stil des Videos sollte sauber und modern sein, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, klarer Voiceover-Generierung und unterstützenden Untertiteln für Barrierefreiheit. Stellen Sie sicher, dass das Ergebnis durch Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen optimiert ist, um es zu einer leicht verständlichen Ressource für eine vielfältige globale Kundschaft zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man IT-Orientierungsvideos erstellt

Optimieren Sie Ihr Mitarbeiter-Onboarding mit ansprechenden, professionellen IT-Orientierungsvideos, die für Klarheit und Wirkung konzipiert sind.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Starten Sie Ihr IT-Orientierungsvideo-Projekt, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen wählen oder von Grund auf neu beginnen, um vollständige Anpassung zu ermöglichen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte mit AI hinzu
Integrieren Sie Ihr Skript und lassen Sie AI-Avatare die Botschaft übermitteln. Konvertieren Sie Text mühelos in Video, um eine klare Kommunikation von IT-Richtlinien und -Verfahren sicherzustellen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Wenden Sie die einzigartigen Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre IT-Orientierungsvideos Ihre Unternehmenskultur und organisatorische Identität widerspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Finalisieren Sie Ihre Orientierungsvideos und exportieren Sie sie in verschiedenen Formaten, indem Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg nutzen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Pflegen Sie die Unternehmenskultur durch Video

.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Unternehmenskulturvideos innerhalb der IT-Orientierung, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen, Kernwerte zu teilen und von Anfang an ein Zugehörigkeitsgefühl zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende AI-gesteuerte Orientierungsvideos für das Mitarbeiter-Onboarding zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle und ansprechende AI-gesteuerte Orientierungsvideos mit anpassbaren Videovorlagen und realistischen AI-Avataren zu erstellen. Dies optimiert Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess, indem Sie effektiv die Unternehmenskultur und personalisierte Botschaften mit dynamischen visuellen Effekten vermitteln.

Bietet HeyGen intuitive Videobearbeitungswerkzeuge für Software-Orientierungsvideos?

Absolut! HeyGen bietet intuitive Videobearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie Software-Orientierungsvideos einfach erstellen und anpassen können, ohne Vorkenntnisse zu benötigen. Sie können Ihre Inhalte mit professionellem Voice-Over verbessern und sogar die mehrsprachige Unterstützung für globale Teams nutzen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Orientierungsvideos?

HeyGen bietet eine Reihe kreativer Funktionen, um Orientierungsvideos zu erstellen, die herausstechen. Sie können aus verschiedenen Videovorlagen wählen, AI-Avatare integrieren und personalisierte Botschaften hinzufügen, um die einzigartige Identität Ihrer Marke widerzuspiegeln.

Warum sollte ich HeyGen für die Orientierungsvideos meines Unternehmens nutzen?

HeyGen revolutioniert Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess, indem es Ihnen ermöglicht, schnell hochwertige Orientierungsvideos zu erstellen. Unsere Plattform stellt sicher, dass Ihre neuen Mitarbeiter konsistente, ansprechende Informationen durch professionelle AI-Avatare und benutzerfreundliche Werkzeuge erhalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo