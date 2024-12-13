create it orientation videos: Optimieren Sie das Onboarding
Optimieren Sie Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess mit ansprechenden Videos, die HeyGens AI-Avatare für personalisierte Botschaften nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Software-Orientierungsvideo für bestehende Mitarbeiter, um ein neues internes IT-System vorzustellen. Das Video sollte einen praktischen, instruktiven visuellen Stil haben, möglicherweise mit Bildschirmaufnahmen und einfachen Grafiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von einer präzisen Text-zu-Video-Erzählung aus dem Skript. Das Ziel ist es, die Mitarbeiter schnell mit den wesentlichen Funktionen vertraut zu machen und komplexe Informationen zugänglich und leicht verständlich zu machen.
Produzieren Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-Video, das als Orientierung zur Unternehmenskultur dient und potenziellen Bewerbern und externen Interessengruppen die einzigartigen Werte der Organisation zeigt. Dieses ansprechende Video sollte vielfältige AI-Avatare zeigen, die das Team repräsentieren, mit dynamischen visuellen Effekten und einem mitreißenden Soundtrack, der eine personalisierte Botschaft darüber vermittelt, was das Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz macht. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um eine polierte und wirkungsvolle Präsentation zu gewährleisten.
Erstellen Sie eine klare und umfassende 75-Sekunden-Anleitung 'create it orientation videos' für neue Kunden, die erklärt, wie man mit einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung beginnt. Der visuelle Stil des Videos sollte sauber und modern sein, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, klarer Voiceover-Generierung und unterstützenden Untertiteln für Barrierefreiheit. Stellen Sie sicher, dass das Ergebnis durch Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen optimiert ist, um es zu einer leicht verständlichen Ressource für eine vielfältige globale Kundschaft zu machen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Lernreichweite mit IT-Orientierungsvideos.
Produzieren Sie mühelos umfassende IT-Orientierungsvideos, um vielfältige, globale Teams effektiv einzuarbeiten und einen konsistenten Wissenstransfer sicherzustellen.
Verbessern Sie das Engagement beim Mitarbeitertraining.
Nutzen Sie AI, um dynamische und ansprechende IT-Orientierungsvideos zu erstellen, die die Informationsspeicherung verbessern und einen stärker vernetzten Onboarding-Prozess fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, ansprechende AI-gesteuerte Orientierungsvideos für das Mitarbeiter-Onboarding zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle und ansprechende AI-gesteuerte Orientierungsvideos mit anpassbaren Videovorlagen und realistischen AI-Avataren zu erstellen. Dies optimiert Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess, indem Sie effektiv die Unternehmenskultur und personalisierte Botschaften mit dynamischen visuellen Effekten vermitteln.
Bietet HeyGen intuitive Videobearbeitungswerkzeuge für Software-Orientierungsvideos?
Absolut! HeyGen bietet intuitive Videobearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie Software-Orientierungsvideos einfach erstellen und anpassen können, ohne Vorkenntnisse zu benötigen. Sie können Ihre Inhalte mit professionellem Voice-Over verbessern und sogar die mehrsprachige Unterstützung für globale Teams nutzen.
Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Orientierungsvideos?
HeyGen bietet eine Reihe kreativer Funktionen, um Orientierungsvideos zu erstellen, die herausstechen. Sie können aus verschiedenen Videovorlagen wählen, AI-Avatare integrieren und personalisierte Botschaften hinzufügen, um die einzigartige Identität Ihrer Marke widerzuspiegeln.
Warum sollte ich HeyGen für die Orientierungsvideos meines Unternehmens nutzen?
HeyGen revolutioniert Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess, indem es Ihnen ermöglicht, schnell hochwertige Orientierungsvideos zu erstellen. Unsere Plattform stellt sicher, dass Ihre neuen Mitarbeiter konsistente, ansprechende Informationen durch professionelle AI-Avatare und benutzerfreundliche Werkzeuge erhalten.