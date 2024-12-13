Erstellen Sie Onboarding-Videos: Neue Mitarbeiter mühelos einbinden
Vereinfachen Sie die Reise neuer Mitarbeiter mit wirkungsvollen, personalisierten Videos, die mühelos aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt werden.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für neue Kunden, das die ersten Schritte der Nutzung unseres Produkts erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und lehrreich sein, mit animierten Grafiken, die Funktionen hervorheben, ergänzt durch eine professionelle Sprachsynthese, die komplexe Ideen vereinfacht, ideal für Kunden-Onboarding-Videos.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Onboarding-Video, das die Kernwerte des Unternehmens potenziellen Kandidaten oder neuen Mitarbeitern präsentiert. Nutzen Sie dynamische Vorlagen und Szenen, um eine inspirierende und wirkungsvolle visuelle Erzählung zu schaffen, unterstützt von motivierender Musik und überzeugenden Bildern, die unsere positive Unternehmenskultur verkörpern.
Gestalten Sie ein 40-sekündiges personalisiertes Onboarding-Video für einzelne neue Mitarbeiter, das sie direkt anspricht und ihren ersten Tag oder ihre erste Woche skizziert. Die Ästhetik sollte sauber, modern und persönlich sein, wobei automatisch generierte Untertitel/Untertitel die Verständlichkeit der wichtigen Informationen für neue Mitarbeiter verbessern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter mit KI.
Erzielen Sie ein höheres Engagement und verbessern Sie die langfristige Bindung neuer Mitarbeiter mit KI-gestützten, dynamischen Onboarding-Videos.
Entwickeln Sie skalierbare Onboarding-Trainingsprogramme.
Erstellen Sie effizient umfangreiche Videokurse und Tutorial-Videos, um eine wachsende Anzahl neuer Mitarbeiter in globalen Teams effektiv einzuarbeiten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung effektiver Onboarding-Videos vereinfachen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung effektiver Onboarding-Videos durch den Einsatz von KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, ansprechende Inhalte schnell zu erstellen, selbst ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse, was sie zu einem idealen Onboarding-Video-Maker für jede Organisation macht.
Kann HeyGen bei der Personalisierung von Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter helfen?
Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Onboarding-Videos zu erstellen, die bei Ihren neuen Mitarbeitern Anklang finden und eine positive Unternehmenskultur fördern. Nutzen Sie Branding-Kontrollen und anpassbare Vorlagen, um jedes Video individuell zu gestalten und einen bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen.
Welche Funktionen machen HeyGen zu einer KI-gesteuerten Plattform für wirkungsvolle Onboarding-Videos?
HeyGens KI-gesteuerte Plattform bietet robuste Funktionen wie KI-Avatare, Text-zu-Video-Generierung und Sprachsynthese, die sicherstellen, dass Sie wirkungsvolle Videos effizient erstellen. Diese Tools helfen, Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren, was zu einer verbesserten Bindung und langfristigen Mitarbeiterbindung führt.
Bietet HeyGen vollständige Anpassungsoptionen für Mitarbeiter-Onboarding-Videos?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche vollständige Anpassungsoptionen, um Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos perfekt an Ihre Marke anzupassen. Mit verschiedenen Video-Vorlagen, Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Medienbibliothek haben Sie unbegrenzte Video-Tools, um einzigartige und professionelle Inhalte zu erstellen.