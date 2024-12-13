Erstellen Sie Onboarding-Videos: Neue Mitarbeiter mühelos einbinden

Vereinfachen Sie die Reise neuer Mitarbeiter mit wirkungsvollen, personalisierten Videos, die mühelos aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt werden.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für neue Kunden, das die ersten Schritte der Nutzung unseres Produkts erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und lehrreich sein, mit animierten Grafiken, die Funktionen hervorheben, ergänzt durch eine professionelle Sprachsynthese, die komplexe Ideen vereinfacht, ideal für Kunden-Onboarding-Videos.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Onboarding-Video, das die Kernwerte des Unternehmens potenziellen Kandidaten oder neuen Mitarbeitern präsentiert. Nutzen Sie dynamische Vorlagen und Szenen, um eine inspirierende und wirkungsvolle visuelle Erzählung zu schaffen, unterstützt von motivierender Musik und überzeugenden Bildern, die unsere positive Unternehmenskultur verkörpern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 40-sekündiges personalisiertes Onboarding-Video für einzelne neue Mitarbeiter, das sie direkt anspricht und ihren ersten Tag oder ihre erste Woche skizziert. Die Ästhetik sollte sauber, modern und persönlich sein, wobei automatisch generierte Untertitel/Untertitel die Verständlichkeit der wichtigen Informationen für neue Mitarbeiter verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Onboarding-Videos erstellt

Vereinfachen Sie das Onboarding von Mitarbeitern oder Kunden mit ansprechenden, personalisierten Videos, die mühelos mit unserer KI-gesteuerten Plattform erstellt werden.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage oder Ihr Skript
Starten Sie Ihr Onboarding-Video-Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Video-Vorlagen wählen oder KI-gestützte automatisch generierte Skripte für eine schnelle Inhaltserstellung nutzen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie KI-Avatare, benutzerdefinierte Branding-Elemente und reichhaltige Grafiken hinzufügen, um eine vollständige Anpassung an den einzigartigen Stil Ihres Unternehmens zu erreichen.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechende Audio- und Textelemente
Verbessern Sie die Klarheit mit präziser Sprachsynthese und automatisch generierten Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft zugänglich und wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Exportieren und verteilen
Finalisieren Sie Ihr Onboarding-Video, indem Sie es im gewünschten Seitenverhältnis exportieren und dann nahtlos über verschiedene Plattformen teilen, um neue Mitarbeiter effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnell ansprechende Onboarding-Inhalte

Erstellen Sie schnell überzeugende Mikrovideos und Willkommensclips, um neuen Mitarbeitern die Unternehmenskultur und Kernwerte vorzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung effektiver Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung effektiver Onboarding-Videos durch den Einsatz von KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, ansprechende Inhalte schnell zu erstellen, selbst ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse, was sie zu einem idealen Onboarding-Video-Maker für jede Organisation macht.

Kann HeyGen bei der Personalisierung von Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter helfen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Onboarding-Videos zu erstellen, die bei Ihren neuen Mitarbeitern Anklang finden und eine positive Unternehmenskultur fördern. Nutzen Sie Branding-Kontrollen und anpassbare Vorlagen, um jedes Video individuell zu gestalten und einen bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einer KI-gesteuerten Plattform für wirkungsvolle Onboarding-Videos?

HeyGens KI-gesteuerte Plattform bietet robuste Funktionen wie KI-Avatare, Text-zu-Video-Generierung und Sprachsynthese, die sicherstellen, dass Sie wirkungsvolle Videos effizient erstellen. Diese Tools helfen, Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren, was zu einer verbesserten Bindung und langfristigen Mitarbeiterbindung führt.

Bietet HeyGen vollständige Anpassungsoptionen für Mitarbeiter-Onboarding-Videos?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche vollständige Anpassungsoptionen, um Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos perfekt an Ihre Marke anzupassen. Mit verschiedenen Video-Vorlagen, Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Medienbibliothek haben Sie unbegrenzte Video-Tools, um einzigartige und professionelle Inhalte zu erstellen.

