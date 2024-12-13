HeyGen beschleunigt die Erstellung von Videoinhalten erheblich, indem es Ihnen ermöglicht, Voiceovers zu generieren, Untertitel hinzuzufügen und AI-Avatare aus einfachem Text zu nutzen. Dies macht es unglaublich effizient, zahlreiche Erklärvideos oder Video-Tutorials zu produzieren, ohne umfangreiche Film- oder Bearbeitungskompetenzen zu benötigen. Es ist die perfekte Lösung für skalierbare Videoproduktion für Ihre IT-Asset-Management-Bedürfnisse.