HeyGen erleichtert die Produktion von Bildungs-"Protokollvideos" für fortgeschrittene Themen wie die Stabilisierung von RNA oder die Arbeit mit "Transfektionsgrad-Plasmid-DNA". Mit Sprachgenerierung und Untertiteln können Sie komplexe Konzepte klar kommunizieren, wie die Reinigung von DNA aus "Stuhlproben" oder die Analyse von "zirkulierender zellfreier DNA", wodurch komplexe technische Informationen zugänglich werden.