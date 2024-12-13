Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für mehrere Sprachen, sodass Sie Ihre Inhalte des Institutional Review Board einem globalen Publikum zugänglich machen können. Dies stellt sicher, dass Ihre IRB-Trainingsvideos von Forschern und Mitarbeitern weltweit verstanden werden, was die Einhaltung und das Verständnis fördert.