Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein fesselndes 90-sekündiges Video vor, das sich an IT-Manager und Geschäftsinteressenten richtet und lebhaft veranschaulicht, wie man ein Bestandsverwaltungssystem mit einer Low-Code-Plattform aufbaut. Der visuelle Stil muss dynamisch sein und animierte Grafiken sowie professionelle AI-Avatare einbeziehen, die wichtige Konzepte erklären, alles untermalt von einem mitreißenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Ideen klar zu präsentieren und dieses anspruchsvolle Publikum anzusprechen.
Beispiel-Prompt 2
Ein detailliertes 2-minütiges Schulungsvideo wird für das Lagerpersonal benötigt, das sich speziell auf die Optimierung von Arbeitsabläufen durch die nahtlose Integration von QR-Code- und Barcode-Scans in ihr bestehendes WMS konzentriert. Dieses Video sollte einen hochgradig technischen visuellen Stil annehmen, Bildschirmaufnahmen, klare Anmerkungen und eine autoritative, informative Sprachübertragung präsentieren. Verwenden Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Erklärungen mit relevanten visuellen Assets und Diagrammen zu bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo, das auf Schulungsmanager und Inhaltsersteller zugeschnitten ist, um lebhaft die Einfachheit der Erstellung von Schulungsvideos für Bestandssoftware zu demonstrieren. Der visuelle Stil sollte modern und schnelllebig sein, kurze Ausschnitte von Softwareoberflächen und HeyGens intuitive Funktionen zeigen, begleitet von einem energetischen Musikbett. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um schnell professionelle Erzählungen zu generieren und eine konsistente Botschaft in allen Schulungsmaterialien zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für Bestandssoftware erstellt

Entwickeln Sie schnell professionelle, Schritt-für-Schritt-Schulungsvideos für Ihr Bestandsverwaltungssystem mit AI, um komplexe Arbeitsabläufe für Ihr Team verständlich zu machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen Avatar
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren, prägnanten Skripts, das jeden Schritt der Funktionalität Ihrer Bestandssoftware umreißt. Nutzen Sie dann **AI-Avatare** und die Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken, indem Sie einen Moderator auswählen, der am besten zum Ton Ihrer Marke für Ihre Schulungsvideos passt.
2
Step 2
Passen Sie die visuellen Elemente an und generieren Sie Sprachübertragungen
Verbessern Sie Ihre Schulungsinhalte, indem Sie die **Branding-Kontrollen** Ihrer Organisation einbeziehen, wie Logos und Markenfarben. Nutzen Sie die Medienbibliothek für relevantes Stockmaterial oder laden Sie Ihre eigenen visuellen Elemente hoch, und generieren Sie dann professionelle Sprachübertragungen, um Benutzer durch die Arbeitsabläufe des Bestandsverwaltungssystems zu führen.
3
Step 3
Fügen Sie Erklärungen hinzu und verfeinern Sie Szenen
Stellen Sie Klarheit sicher, indem Sie automatisch **Untertitel/Caption** für Zugänglichkeit und Verständnis generieren. Organisieren Sie Ihre Inhalte mit verschiedenen Szenen und Vorlagen, um das Tutorial logisch zu strukturieren und die Komplexität maßgeschneiderter Bestandsverwaltungssysteme in handhabbare Segmente zu unterteilen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo
Sobald Ihr Schulungsvideo für Bestandssoftware fertig ist, verwenden Sie die Funktion **Größenanpassung & Exporte**, um es im perfekten Format für Ihre beabsichtigte Plattform zu produzieren. Teilen Sie Ihr hochwertiges, mit Low-Code erstelltes Schulungsasset mit Ihrem Team, um eine reibungslose Einführung Ihres Systems zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Software-Arbeitsabläufe

Verwandeln Sie komplexe Prozesse der Bestandssoftware und Low-Code-Systemanweisungen in klare, leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Video-Tutorials.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für komplexe Bestandsverwaltungssysteme und deren Integrationen vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos für komplexe Bestandsverwaltungssysteme, indem es Benutzern ermöglicht, Text-zu-Video-Inhalte aus Skripten zu generieren. Sie können komplexe Integrationen und Arbeitsabläufe effizient mit AI-Avataren und klaren Sprachübertragungen erklären, was die Produktionszeit für wichtige Tutorials erheblich verkürzt. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihr Team auch die technischsten Aspekte Ihres Systems versteht.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass maßgeschneiderte Bestandsverwaltungssysteme in Schulungsmaterialien genau dargestellt werden?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre maßgeschneiderten Bestandsverwaltungssysteme konsistent und genau dargestellt werden. Mit einer umfangreichen Medienbibliothek und der Möglichkeit, eigene Assets hochzuladen, können Sie detaillierte Schritt-für-Schritt-Videos erstellen, die genau auf die Benutzeroberfläche und Prozesse Ihres einzigartigen Systems abgestimmt sind. Dies gewährleistet hochwertige und wiedererkennbare Schulungsmaterialien.

Kann HeyGen helfen, Schritt-für-Schritt-Video-Tutorials für spezifische Bestandsarbeitsabläufe wie QR-Code und Barcode-Inventar zu erstellen, ohne umfangreiche Videoproduktionskenntnisse?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, Benutzern zu ermöglichen, professionelle Schritt-für-Schritt-Video-Tutorials zu erstellen, selbst für spezifische technische Arbeitsabläufe wie QR-Code und Barcode-Inventar, ohne dass fortgeschrittene Produktionskenntnisse erforderlich sind. Die intuitive Plattform und Vorlagen ermöglichen es Ihnen, Skripte in ansprechende Videos mit AI-Avataren und Sprachübertragungen zu verwandeln, wodurch komplexe Prozesse leicht verständlich werden. Dieser Low-Code-Ansatz beschleunigt Ihre Inhaltserstellung.

Wie unterstützt HeyGen eine konsistente Markenpräsentation in allen Schulungsvideos für Bestandssoftware?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um die Konsistenz in allen Ihren Schulungsvideos für Bestandssoftware zu gewährleisten. Sie können das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihres Unternehmens anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Diese konsistente Präsentation, kombiniert mit anpassbaren Vorlagen und Szenen, stärkt Ihr professionelles Image in allen Bildungsinhalten.

