Wie man interne Podcast-Videos erstellt, die begeistern

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und optimieren Sie die interne Kommunikation mit anpassbaren Vorlagen für professionelle, wirkungsvolle Video-Podcasts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges internes Podcast-Video für alle Mitarbeiter, das die Kommunikation über die neuesten vierteljährlichen Unternehmensupdates optimiert. Das Video sollte einen modernen, professionellen visuellen Stil mit ansprechenden Grafiken haben und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um eine genaue und selbstbewusste Präsentation zu gewährleisten, die komplexe Informationen leicht verständlich macht.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das ein erfolgreiches Projekt aus einer bestimmten Abteilung hervorhebt und es in ein ansprechendes internes Podcast-Video für funktionsübergreifende Mitarbeiter verwandelt. Nutzen Sie die anpassbaren Vorlagen und Szenen, um ein sauberes, informatives visuelles Design mit fröhlicher Hintergrundmusik zu erreichen, das Best Practices hervorhebt und den interdisziplinären Wissensaustausch fördert.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein aufschlussreiches 50-sekündiges privates Podcast-Video vor, das sich an Remote-Mitarbeiter richtet und praktische Tipps zur Aufrechterhaltung der Work-Life-Balance und Produktivität bietet. Der visuelle und akustische Stil des Videos sollte lässig, aber professionell sein, mit illustrativen Visuals und einer ruhigen, beruhigenden Stimme, unterstützt von Untertiteln für Barrierefreiheit, die die Vorteile der Remote-Arbeit betonen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man interne Podcast-Videos erstellt

Verwandeln Sie mühelos Ihr internes Podcast-Audio in ansprechende Videos mit AI. Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und optimieren Sie die Kommunikation mit anpassbaren Vorlagen und professionellem Finish.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Podcast-Skript ein
Verwandeln Sie Ihre Audioinhalte in ein überzeugendes Video, indem Sie Ihr Skript einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript visualisiert sofort Ihren internen Unternehmens-Podcast.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Steigern Sie das Engagement, indem Sie AI-Avatare auswählen, die Ihre Gastgeber oder Sprecher repräsentieren. Sie können auch aus verschiedenen AI-gesteuerten Videovorlagen anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Sorgen Sie für Klarheit und Markenkonsistenz, indem Sie hochwertige Voiceovers einfügen. Wenden Sie mühelos die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens wie Logos und Farben an.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr internes Podcast-Video mit automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit und exportieren Sie es, um es einfach über Ihre internen Kommunikationskanäle zu teilen und das Mitarbeiterengagement zu steigern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie ansprechende interne Videokommunikation

Erstellen Sie schnell überzeugende Videoankündigungen, Führungsnachrichten oder Projektupdates, um Mitarbeiter informiert und verbunden zu halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, die interne Kommunikation zu optimieren und das Mitarbeiterengagement zu steigern?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, ansprechende interne Podcast-Videos schnell zu erstellen und so die interne Kommunikation erheblich zu optimieren. Durch den Einsatz von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen hilft HeyGen, das Mitarbeiterengagement in Ihrem Unternehmen zu fördern.

Welche innovativen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung interner Podcast-Videos?

HeyGen bietet innovative, AI-gesteuerte Videovorlagen und realistische AI-Avatare, die Skripte in ansprechende interne Podcast-Videos verwandeln. Benutzer können problemlos hochwertige Voiceovers und automatisch generierte Untertitel erstellen, um die Inhaltserstellung zu verbessern.

Kann HeyGen Videoinhalte für einen internen Unternehmens-Podcast anpassen?

Absolut! HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, jedes interne Unternehmens-Podcast-Video an Ihre spezifischen Markenrichtlinien anzupassen. Sie können mühelos Logos, benutzerdefinierte Farben hinzufügen und eine konsistente visuelle Identität sicherstellen.

Welche Produktionsqualität kann man von internen Podcast-Videos erwarten, die mit HeyGen erstellt wurden?

HeyGen liefert professionelle Qualität für interne Podcast-Videos, indem es fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitel-Funktionen bietet. Dies gewährleistet klare, zugängliche Inhalte und verstärkt die Gesamtwirkung Ihres privaten Podcasts.

