Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für neue Mitarbeiter vor, das sie herzlich in die Unternehmenskultur und die wesentlichen Informationen zur Einarbeitung einführt. Dieses einladende und informative Video sollte einen klaren visuellen Stil und eine deutliche Stimme verwenden, wobei HeyGens AI-Avatare als konsistenter und freundlicher Leitfaden durch ihre erste Reise dienen.
Was wäre, wenn Sie einen kürzlich erzielten Abteilungserfolg in einem dynamischen 30-sekündigen internen Newsletter-Video, das unternehmensweit geteilt wird, hervorheben könnten? Gestalten Sie dieses ansprechende Stück mit visuellen Elementen, die Teammitglieder und Projekte hervorheben, und nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um von Anfang an eine polierte und professionelle Präsentation zu gewährleisten.
Steigern Sie die Produktivität der Mitarbeiter, indem Sie ein 45-sekündiges Video-Newsletter mit schnellen Tipps und Best Practices entwickeln. Dieses moderne, tutorialartige Video, das sich an Kollegen richtet, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten, sollte schnelle Schnitte und starke visuelle Hilfsmittel enthalten und HeyGens Untertitel verwenden, um universelle Zugänglichkeit und eine kristallklare Informationsvermittlung zu garantieren.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Verbessern Sie das Interne Training mit KI-Videos.
Liefern Sie ansprechende Schulungsmodule und Unternehmensnachrichten direkt über Video-Newsletter, um die Mitarbeiterbindung und die Entwicklung von Fähigkeiten zu fördern.
Erweitern Sie das Interne Lernen und die Entwicklung.
Produzieren Sie schnell vielfältige interne Kurse und Bildungsinhalte, um Wissen für alle Mitarbeiter über Video-Newsletter zugänglich zu machen.
Wie kann HeyGen die Bindung in internen Newsletter-Videos verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Video-Newsletter mit AI-Avataren und anpassbaren Videoszenen zu erstellen. Dieser KI-gestützte Ansatz verwandelt routinemäßige Unternehmensnachrichten in dynamische Inhalte und steigert so erheblich die Mitarbeiterbindung in der internen Kommunikation.
Was ist die einfachste Methode, um interne Newsletter-Videos mit HeyGen zu erstellen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung interner Newsletter-Videos mit seiner Text-zu-Video-Funktionalität. Sie können schnell professionelle Video-Newsletter erstellen, was Ihren internen Kommunikationsprozess optimiert und wertvolle Zeit spart.
Unterstützt HeyGen das Hinzufügen von Untertiteln und verschiedenen Sprachoptionen für Video-Newsletter?
Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für Untertitel und Bildunterschriften, einschließlich eines AI-Untertitel-Generators, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus können Sie mehrsprachige Sprachsynthesen nutzen, um Ihre interne Kommunikation effektiv an eine globale Belegschaft zu richten.
Wie hilft HeyGen, die Markenbeständigkeit für interne Videokommunikation zu gewährleisten?
HeyGen bietet leistungsstarke Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben in alle Ihre Video-Newsletter zu integrieren. Sie können aus verschiedenen Video-Vorlagen wählen und Szenen anpassen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren internen Kommunikationsmitteln zu bewahren.