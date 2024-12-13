HeyGen bietet leistungsstarke Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben in alle Ihre Video-Newsletter zu integrieren. Sie können aus verschiedenen Video-Vorlagen wählen und Szenen anpassen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren internen Kommunikationsmitteln zu bewahren.